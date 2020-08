La nouvelle enceinte suscite toujours le débat et ne met pas assez en avant les spécificités du pays. C'est une des six pétitions qui ont été mises en ligne ce vendredi sur le site de la Chambre sur lequel on retrouve aussi des demandes concernant le self-testing et la déduction des loyers dans la déclaration d'impôts.

Le nom du stade national pas assez «luxembourgeois»

Le nom donné au futur stade national qui a été baptisé récemment «Stade de Luxembourg» ne semble pas faire l'unanimité auprès de certains fans. A la base de la pétition 1657, Bob Gebelé estime que cette enceinte devrait porter un nom plus «luxembourgeois» ou celui d'une «personnalité ou d'un athlète». «Ce serait un beau signe pour promouvoir et montrer notre langue», estime encore le pétitionnaire.



Deux autres pétitions ont un rapport avec le logement. La hausse effrénée de l'immobilier alourdit fortement les charges des ménages et des personnes isolées, surtout chez les plus pauvres. Le but de la pétition 1655 revendique une baisse du prix des loyers au Luxembourg. L'idée est de permettre aux personnes qui reçoivent un salaire net inférieur à 2.500 euros de louer plus facilement un bien.

La pétition 1664 propose de déduire les loyers d'habitation aux impôts. Un droit qui est réservé aux propriétaires. «Dans certains cas, les sommes déboursées peuvent dépasser plus de 60% des revenus mensuels», estime l'auteur de la requête. Un état de fait confirmé par l'Observatoire de l'Habitat qui estime qu'environ 18.000 ménages consacrent au-delà de 40% de leur revenu disponible pour la location d'un bien. Le ministre du logement Henri Kox (Déi Gréng) a d'ailleurs mis en place une réforme de la législation du bail à loyer et les conditions d'accès au marché locatif.

Le self-testing, nouveau geste barrière?

Alors que la crise du covid-19 est toujours d'actualité au Grand-Duché, la pétition 1660 souhaite l'ouverture des données de la pandémie. Autrement dit, un accès à l'information plus important. «Les chiffres quotidiens publiés par le ministère de la Santé sont largement incomplets par rapport à la quantité de données dont dispose le gouvernement», regrette Miguel Dardenne. «Il n'existe aucune raison valable pour empêcher la diffusion des informations dont disposent les autorités.»

Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la pétition 1658 attend avec impatience l'introduction des tests rapides à faire soi-même à la maison. L'objectif de la pétition est la mise à disposition du public (vente en pharmacie) afin que le «self-testing devienne un geste barrière». Autre explication: la lourdeur des tests PCR à différents points de vue: temps, ressources humaines et argent.

Enfin la pétition 1661 prône une révision des conditions du «bon d'hébergement 50 euros» dont plus de 12.000 vouchers ont été utilisés jusqu'à présent. L'idée émise par Mattia Dickes est de «pouvoir cumuler différents bons entre les membres d'une famille et des amis afin de les utiliser pour un seul séjour». Le pétitionnaire estime également «qu'une simple réduction de 50 euros ne soit pas suffisante pour inciter au tourisme».

Ces six nouvelles pétitions sont ouvertes à la signature sur le site de la Chambre des Députés jusqu'au 17 septembre 2020. Pour rappel, si une pétition publique dépasse le seuil de 4.500 signatures, un débat public sera organisé sur le sujet. Ce sera d'ailleurs le cas à la rentrée avec deux débats à l'agenda: l'instauration d'un droit au télétravail (5.824 signatures validées) et l'interdiction de la 5G au Luxembourg (7.108 signatures validées).

