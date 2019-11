Quelques jours après Esch-sur-Alzette, la Ville de Luxembourg inaugure ce jeudi ses différents marchés de Noël.

Le «Niklosmaart» lance les festivités de Noël

(ER) - Pour ces fêtes de fin d'année 2019, le «Niklosmaart» a établi ses quartiers à la rue de Strasbourg à cause des chantiers du tram à proximité de la Gare. L'inauguration de ce mini marché, organisé avec la collaboration du Groupe Animation-Gare, s'est tenue ce jeudi peu avant midi.

Outre les traditionnels produits de bouche, les sept chalets aménagés proposeront un large choix de couronnes de l'Avent et de nombreux autres articles de décoration. De plus, une animation musicale et un sapin de 8 mètres de haut, qui est décoré sur le thème de saint Nicolas, donnera plus de relief à l'ambiance festive de Noël . Le site sera accessible jusqu'au lundi 23 décembre toute la semaine de 10h30 à 20h.

Tree Light Show et marionnettes pour les Winterlights Spectacle de lumières, artistes de rue, musique ou encore théâtre de marionnettes, il y en aura pour tous les styles lors des animations du marché de Noël de Luxembourg qui sont programmées du 21 novembre au 5 janvier.

Toujours ce jeudi mais à partir de 19h, les marchés de Noël de la capitale seront officiellement inaugurés tout comme la patinoire «Knuedler on Ice». Il est également prévu de procéder à la mise en marche des illuminations de Noël sur les différents sites.