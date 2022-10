Le ressortissant marocain, qui est le neveu du principal suspect, serait arrivé au Luxembourg au début de l'année et vivait avec Diana Santos dans une maison à Diekirch.

Drame de Mont-Saint-Martin

Le mystère entoure le mari présumé de Diana Santos

Qui est Gibran Banhakeia? Et où est-il? Est-il aussi impliqué dans le meurtre de Diana Santos? Ces questions restent sans réponse et personne ne semble savoir où se trouve cet homme. On sait qu'il est le neveu de Said Banhakeia, le suspect arrêté la semaine dernière, et le mari présumé de la Portugaise de 40 ans retrouvée démembrée à Mont-Saint-Martin le 19 septembre.

«Diana avait de mauvaises fréquentations» Paula affirme que la jeune femme d'origine portugaise avait changé depuis qu'elle avait commencé à fréquenter un autre groupe de personnes.

Selon la famille et les amis de la victime, l'homme aurait entre 35 et 40 ans et serait de nationalité marocaine. L'ex-petit ami de la victime, João Oliveira, a déclaré à Contacto qu'il avait appris par Diana Santos que cet homme rechercherait un mariage de complaisance, promettant une somme d'argent à la femme qui accepterait la proposition.

«Quand j'étais en prison, elle m'a dit qu'elle allait se marier. Elle m'a dit que Saïd avait un neveu à Paris qui venait au Luxembourg et qu'il avait besoin de documents pour la résidence. Ils lui ont fait une proposition de 30.000 euros et elle a accepté», se souvient l'ancien partenaire, précisant qu'il a toujours été contre les mariages arrangés.

Contacto croit savoir que Gibran Banhakeia poursuivait depuis l'année dernière un doctorat à l'École Doctorale Humanités Nouvelles - Fernand Braudel de l'Université de Lorraine à Metz. Une source de l'université a confirmé que le Marocain s'était inscrit pour l'année universitaire 2021/2022, mais n'avait pas renouvelé son inscription pour l'année en cours.

4 La maison où vivaient la victime et Gibran Banhakeia a été fouillée et la porte, qui porte leurs deux noms, a été scellée par la police. Photo: DR

Le Marocain serait arrivé au Grand-Duché dans les premiers mois de cette année. Il dormait chez son oncle à Diekirch, pendant qu'ils préparaient le mariage avec Diana Santos. Celui-ci aurait eu lieu le 14 juillet, selon les proches de la Portugaise et son ancien compagnon, qui affirme avoir été avec la victime ce même jour, après la cérémonie.

La rédaction n'a toutefois pas obtenu la confirmation par les autorités compétentes quant au fait que ce mariage a bien eu lieu. La famille de Diana Santos affirme qu'elle savait que la cérémonie avait eu lieu ce jour-là, mais qu'elle n'était pas présente. Fin juillet, Diana Santos s'est rendue à Porto pour une semaine de vacances avec Said Banhakeia et l'a présenté à sa famille comme un ami. Elle a annoncé qu'elle s'était mariée quelques jours plus tôt avec un autre homme.

Qui a tué Diana ? L'histoire derrière le crime Un homme a été arrêté pour meurtre avec préméditation. Mais il reste encore de nombreuses questions sans réponse. Le mystère de la mort de Diana Santos n'est toujours pas résolu.

Le jour de leur mariage, à l'office de l'état civil de Diekirch, seuls les membres de la famille de Gibran Banhakeia étaient présents. Fin juillet, après le prétendu mariage, Said Banhakeia et la victime ont loué une maison à Diekirch. Ils voulaient rénover le logement et mettre plusieurs chambres en location. Des habitants de cette région les ont vus au mois d'août, mais ils n'ont pas été en mesure de dire quelles étaient leurs occupations dans la ville.

Après l'identification du corps, la maison a été fouillée et la porte, qui porte leurs deux noms, a été scellée par la police, qui n'a pas confirmé s'il pouvait s'agir de la scène du crime. Depuis lors, personne n'a vu Gibran Banhakeia et personne ne sait où il se trouve. Contacto a interrogé les autorités au sujet de cet homme, mais elles n'ont pas confirmé s'il est également suspect dans le crime et s'il était actuellement recherché.

Qui était Diana Santos?

Diana Santos est née à Porto. Selon son frère, Vítor Santos, qui a parlé à Contacto, elle vivait au Luxembourg depuis «environ quatre ou cinq ans». Ce n'était pas la première expérience de la Portugaise à l'étranger. Le père, qui s’est également confié à la rédaction, a révélé que sa fille avait toujours travaillé comme serveuse et commis de cuisine.

Une marche blanche pour rendre hommage à Diana Celle-ci sera organisée dans la ville frontalière d'Athus (Belgique), là où Diana a vécu pendant plus d'un an.

Le parquet luxembourgeois a confirmé lundi dernier que la victime était portugaise et résidait au Grand-Duché. Suite à cette nouvelle, le parquet de Nancy a confirmé le lendemain que les autorités luxembourgeoises avaient identifié le corps grâce à des tatouages et à l'utilisation de l'ADN et a ajouté qu'elles avaient remis l'affaire au Parquet de Diekirch.

Le corps démembré de la victime a été retrouvé le 19 septembre par un adolescent de 16 ans derrière un bâtiment abandonné à proximité de la mairie de Mont-Saint-Martin, dans le département de Meurthe-et-Moselle. L'affaire fait depuis l'objet d'une enquête par les autorités françaises et luxembourgeoises.

Cet article a été publié pour la première fois sur Contacto.



