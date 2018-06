Le temps presse: les nombreux sentiers et ponts endommagés par les orages et les inondations de ces dernières semaines, dans le Mullerthal, doivent être réparés aussi vite que possible avant l'arrivée des touristes. Une cagnotte en ligne a même été publiée pour aider l'hôtel du Cigalon à se reconstruire.

Luxembourg 10 3 min.

Le Mullerthal en pleine reconstruction avant l'arrivée des touristes

Le temps presse: les nombreux sentiers et ponts endommagés par les orages et les inondations de ces dernières semaines, dans le Mullerthal, doivent être réparés aussi vite que possible avant l'arrivée des touristes. Une cagnotte en ligne a même été publiée pour aider l'hôtel du Cigalon à se reconstruire.

Dans le Mullerthal, les inondations du 1er et du 11 juin n'ont pas seulement dévasté maisons et campings. À l'écart des routes, elles aussi en partie détruites, de nombreux sentiers de randonnée sont en piteux état, entre arbres déracinés et glissements de terrain.

Certains chemins, qui couraient sur le sol sablonneux, ont été effacés par les torrents éphémères créés par les orages. De plus, l'eau ruisselante a emporté avec elle plus d'une centaine de ponts de randonnée, qui gisent désormais dans les cours d'eau ou sur le bord des routes.

Pluies torrentielles, routes inondées et glissements de terrain Un véritable déluge s'est abattu sur le Luxembourg, ce vendredi 1er juin au matin. Le gouvernement a activé la cellule de crise du Haut-Commissariat à la protection nationale.

Les travaux de nettoyage ont commencé immédiatement après la première tempête. Ils exigent une main-d’œuvre nombreuse: le ministre du Travail, Nicolas Schmit, a lancé un appel à l'emploi pour déblayer le Mullerthal Trail et d'autres sentiers de randonnée. 120 participants ont répondu présent, de sorte qu'à l'heure actuelle, les forêts autour de Berdorf et Mullerthal sont emplies de travailleurs, marteau, hache et tronçonneuse à la main.

10 Les participants qui ont répondu à l'appel à l'emploi du ministre du Travail déblaient les ponts endommagés dans le Mullerthal. Photo: Serge Daleiden

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les participants qui ont répondu à l'appel à l'emploi du ministre du Travail déblaient les ponts endommagés dans le Mullerthal. Photo: Serge Daleiden Sandra Bertholet, de l'Office Régional du Tourisme du Mullerthal. Photo: Serge Daleiden Au bord des sentiers, des panneaux informent les randonneurs sur l'état des parcours. Photo: Serge Daleiden Les participants qui ont répondu à l'appel à l'emploi du ministre du Travail déblaient les ponts endommagés dans le Mullerthal. Photo: Serge Daleiden Les participants qui ont répondu à l'appel à l'emploi du ministre du Travail déblaient les ponts endommagés dans le Mullerthal. Photo: Serge Daleiden Les participants qui ont répondu à l'appel à l'emploi du ministre du Travail déblaient les ponts endommagés dans le Mullerthal. Photo: Serge Daleiden Les participants qui ont répondu à l'appel à l'emploi du ministre du Travail déblaient les ponts endommagés dans le Mullerthal. Photo: Serge Daleiden Les participants qui ont répondu à l'appel à l'emploi du ministre du Travail déblaient les ponts endommagés dans le Mullerthal. Photo: Serge Daleiden Les participants qui ont répondu à l'appel à l'emploi du ministre du Travail déblaient les ponts endommagés dans le Mullerthal. Photo: Serge Daleiden Les participants qui ont répondu à l'appel à l'emploi du ministre du Travail déblaient les ponts endommagés dans le Mullerthal. Photo: Serge Daleiden

Sam Beelener, du Centre d'Initiative et de Gestion Régionale (CIGR) de Wiltz, est l'un d'entre eux. En compagnie de ses deux collègues, il part tous les matins à sept heures, pour entamer le travail à huit, à Berdorf. Actuellement, le groupe rénove un sentier de randonnée sous le rocher Perekop.



Vigilance: de nombreuses routes inondées ou endommagées Le déluge de ce vendredi a particulièrement perturbé le trafic routier sur les routes du pays.

Là-bas, pendant les orages, le petit ruisseau d'Aesbach a quitté son lit. «Si le pont est neuf, il peut être démonté correctement», explique Sam Beelener. «Pour les ponts anciens, avec des poutres en acier, c'est plus difficile».

À de nombreux endroits, les ponts de bois sont restés dans l'eau pendant plusieurs jours et sont désormais trempés. Ainsi alourdis, ils peuvent alors être difficiles à déplacer.

Beaucoup de sentiers sont encore infranchissables

Au Camping Cascade de Mullerthal, «c'est mon gagne-pain qui est parti» C'est dans l'est du pays que les inondations du vendredi 1er juin ont été les plus violentes. Au Camping Cascade, dans le Mullerthal, le bilan est lourd: les trombes d'eau apportées par les orages ont sonné le glas d'une saison à peine ouverte.

Sandra Bertholet, directrice de l'Office Régional de Tourisme (ORT) du Mullerthal, sait exactement quels chemins et ponts sont endommagés. Elle a créé une liste, comportant une description du sentier Mullerthal et de ses nombreuses ramifications, assistée d'un code couleur: le jaune signifie «légers dommages», et le rouge, «ne pas emprunter». Plus de la moitié de la liste est rouge.



Le priorité absolue est le Mullerthal Trail. En collaboration avec l'administration forestière et les municipalités, l'ORT a décidé de le remettre en état en quatre semaines; un «objectif ambitieux» pour sa directrice. Actuellement, la populaire Route 2 ainsi que la Route 3, qui fait le tour du village de Mullerthal, demeurent inaccessibles.

L'hôtel-restaurant Le Cigalon, qui a particulièrement souffert des intempéries au cours des dernières semaines, a récemment lancé une cagnotte de solidarité afin de financer ses réparations. Chacun est libre, s'il le souhaite, de leur verser la somme qu'il désire en se rendant sur le site de l'hôtel. Ce mardi 12 juin, la cagnotte s'élève à environ 2.500 euros.



Autour de Berdorf, Beaufort et Waldbillig, les touristes doivent faire des détours pour éviter les chemins fermés. Sur place, ils apprennent que leur parcours planifié sera bouleversé par les dégâts des inondations. Sandra Bertholet répond rapidement à deux Hollandais, visiblement très agacés, et leur recommande l'ouest du Mullerthal, autour de Fels.



Inondations: le Mullerthal et le centre du pays à nouveau touchés Encore une fois, les fortes pluies de la nuit de samedi à dimanche ont provoqué des inondations. Le centre du pays et la région de Mullerthal ont été touchés.

Une fois les ponts brisés évacués, les travaux de reconstruction peuvent commencer. Le principal problème réside dans les fondations des ponts, qui doivent souvent être reconstruites, et se situent souvent à des endroits inatteignables à pied. «Si l'on inclut les salaires et la planification, chaque pont de randonnée vaut 15.000 euros», conclut Sandra Bertholet.

Rapport sur les différents sentiers de randonnée (Source: ORT de Mullerthal):



(vb, trad JV)



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.