Le Mullerthal tente de séduire l'Unesco

Le parc naturel et géologique du centre-est du Luxembourg espère obtenir son classement au titre de Géoparc mondial. Pour la seconde fois...

(pj avec Stéphanie HILDEBRAND) Dans la famille des Géoparcs mondiaux de l'Unesco, je demande le Mullerthal... Trop tôt! En effet, la «Petite Suisse luxembourgeoise» n'a toujours pas rejoint ce réseau de 169 sites naturels (répartis sur 44 pays) sur lesquels veille l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Mais qui sait : l'intégration est peut-être pour bientôt. En tout cas, après une première demande infructueuse en 2019, les autorités viennent de retenter leur chance.

En effet, depuis le refus d'il y a deux ans, la région dont les atouts touristiques sont mis en valeur depuis le XIXème siècle a progressé dans sa démarche. Avec plus de parcours pédagogiques tracés à travers ses bois et ses roches, plus de classes pédagogiques organisées, plus de relations entre les onze communes du parc naturel luxembourgeois et davantage de relations aussi avec des sites voisins comme la zone volcanique de l'Eifel côté allemand ou le Géoparc de la Famenne-Ardenne en Belgique. Autant de choses qui lui avaient été demandées.

Protection de la ressource naturelle en eau, recours accentué aux énergies renouvelables, mise en réseau de producteurs régionaux ont aussi fait partie des points qu'un jury mandaté par l'Unesco vient de noter en ce début d'automne. Tout comme les deux ''juges'' sont venus apprécier in situ la gestion des sites d'escalade, la particularité des richesses minérales de la région, la beauté des châteaux et la mise en valeur de tout cela auprès des touristes.

Deux jours de visite intenses pour Martina Pásková et Panagiotis Paschos qui doivent désormais rendre leurs conclusions auprès de l'Unesco. «Ma première impression a été un choc positif. Je ne m'attendais pas à trouver une nature intacte en venant ici. Je m'attendais à un monde industriel ou financier», commentait la visiteuse. Et de se déclarer impressionnée par l'enthousiasme des communes du secteur et par le caractère polyglotte des outils déjà en place pour mieux faire connaitre la région.

D'un œil critique, les deux jurés Unesco ont examiné les sites du parc naturel qui leur ont été présentés deux jours durant. Photo: Gerry Huberty

Reste que si le Mullerthal atteint la reconnaissance espérée à l'international, le jury n'a pas caché qu'il faudra encore se lancer dans quelques initiatives. Par exemple : avoir un fil conducteur, un marqueur pour ce territoire. Cela pourrait être le grès. Expliquer comment la roche s'est formée, comment elle a façonné les paysages, comment elle a été exploitée par les hommes, à quelle hauteur elle participe au goût des vins ou des produits. «Car la mission d'un Géoparc est de connecter toutes les sciences. Chaque site retenu raconte l'histoire du lieu et de ceux qui l'ont habité et y demeurent encore», explique Panagiotis Paschos.

Maintenant, alors que la nature se pare de ses plus beaux atours d'automne, toute l'équipe de promotion du Mullerthal va devoir se montrer patiente. En effet, la décision finale de l'Unesco n'est pas attendue avant le printemps 2022.

