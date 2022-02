La plate-forme JIF (Journée internationale des Femmes) se dit choquée ce lundi que la manifestation pour le droit des femmes le 8 mars doit se tenir dans le périmètre attribué aux manifestations anti-covid.

Luxembourg 3 min.

Restriction de la manifestation

Le mouvement féministe dénonce une punition injuste

La plate-forme JIF (Journée internationale des Femmes) se dit choquée ce lundi que la manifestation pour le droit des femmes le 8 mars doit se tenir dans le périmètre attribué aux manifestations anti-covid.

(tb avec Annette Welsch) Une décision que la plateforme Journée Internationale des Femmes (JIF) a du mal à digérer. Comme chaque année à l'occasion de la Journée internationale de la femme, des organisations de femmes avaient demandé à la Ville de Luxembourg d'organiser la traditionnelle manifestation pour attirer l'attention sur les inégalités. Comme les deux années précédentes, JIF avait prévu de marcher de la place de la Gare à la place d'Armes sous le slogan Fraestreik (grève des femmes). Environ 2.000 participants ont été annoncés.

Le corps des femmes encore soumis à des stéréotypes Sur les réseaux sociaux, plusieurs mouvements entendent mettre fin au culte de la femme idéale véhiculé par les magazines féminins, encore plus présent en été. Mais s'il s'agit d'un pas en avant, le chemin est encore long selon certaines spécialistes et associations.

Mais par téléphone, les organisatrices ont ensuite été informées qu'elles devaient s'en tenir au même périmètre que celui que la police a retenu dans un accord avec la ville de Luxembourg pour la protection des tiers. La raison en était les manifestations opposées aux mesures sanitaires anti-covid, dont certaines n'avaient pas été déclarées et qui avaient également donné lieu à des débordements, des émeutes et la participation de manifestants violents venus de l'étranger.

«La réponse nous choque. Nous sommes assimilés aux manifestations anti-vaccins. Mais nous n'insultons pas les policiers, nous ne crachons pas et nous ne démontons rien», a déclaré Michelle Cloos, membre de l'OGBL, ce lundi lors de la présentation de l'action.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Elle a rappelé l'importance de manifester à cette date pour «améliorer la position des femmes dans la société». Pour Michelle Cloos, la décision de restreindre leur périmètre pour manifester est injuste: «Nous avons toujours collaboré avec la police et respecté toutes les règles de santé et de sécurité. Nous ne voulons pas être punies pour cela.»

La responsable de l'OGBL pour les questions d'égalité a fait remarquer que les manifestations du Fraestreik ont eu un grand succès et que l'un ou l'autre ministre y a participé. «C'est le jour qui appartient aux femmes, où nous défendons nos droits, où les hommes politiques se pressent autour de nous, où l'on s'indigne du fait que les femmes ne peuvent pas manifester partout dans le monde. Ceux qui ne nous soutiennent pas ce jour-là ne doivent pas non plus le faire les autres jours de l'année».

«Une attaque contre l'État de droit»

Cloos ne voit pas le risque que l'action soit récupérée par des opposants à la vaccination : «Ce sont justement ces personnes qui ne s'identifieront guère à notre cause de l'égalité et des droits des femmes. De plus, nous avons également renforcé nos forces de sécurité avec des hommes».

Pour la JIF, l'accord a ouvert une boîte de Pandore qui constitue une attaque contre le droit fondamental à la liberté de réunion. «Utiliser cette convention pour assimiler toutes les organisations qui veulent organiser des manifestations dans la capitale à des organisations antidémocratiques est inacceptable et constitue une attaque contre l'État de droit».

La réponse écrite de la ville de Luxembourg est encore attendue. Pour la plateforme JIF, «il n'y a pas d'alternative à pouvoir se rendre à la place d'Armes». «Nous n'irons pas dans le périmètre des contestataires». La bourgmestre de la ville, Lydie Polfer, est maintenant invitée à donner l'autorisation correspondante «en tant que femme et en tant que membre du DP, qui représente la liberté et les droits fondamentaux».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.