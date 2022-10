L'asbl a salué que la protection du climat figurait comme ligne directrice dans la déclaration du Premier ministre, mais n'a pas manqué de formuler quelques critiques.

Discours sur l'état de la Nation

Le Mouvement écologique se dit « déconcerté»

Thomas BERTHOL

Le Mouvement Ecologique n'a pas tardé à réagir au discours sur l'état de la Nation effectué par Xavier Bettel (DP) mardi après-midi. Dans un communiqué, l'asbl dit saluer que «la problématique du climat ait été une ligne directrice centrale du discours du ministre d'État et qu'une série d'instruments concrets aient été désignés».

Mais le Mouvement écologique regrette que les décisions prises lors de la dernière tripartite, notamment en ce qui concerne le plafonnement des prix de l'énergie, ne prennent ni en compte la justice sociale ni la protection du climat. «Le fait que des mesures beaucoup plus concrètes n'aient pas été évoquées auparavant pour accompagner les ménages les plus modestes dans la transition énergétique est par ailleurs très problématique. La maîtrise de la crise climatique est étroitement liée à la nécessité d'une plus grande justice sociale.»

Des mesures déjà annoncées par le passé

Une autre critique formulée par l'association vise les propos du chef de l'exécutif concernant les propositions du Conseil citoyen: «Le fait que le Premier ministre ait quasiment présenté son discours comme si le monde de la protection du climat avait été redécouvert par le Conseil citoyen et que le gouvernement ne pouvait que maintenant se saisir de ces propositions est tout de même plus que déconcertant.»

Pour rappel, dans sa prise de parole, Xavier Bettel a assuré que le gouvernement «intégrera les travaux du Klima-Biergerrot dans les discussions sur le nouveau plan en matière d’énergie et de climat». Lors d'un point presse consacré à la rentrée parlementaire ce lundi, Fernand Etgen (DP), président de la Chambre, a annoncé que les propositions du Conseil citoyen seront débattues le 25 octobre prochain au Parlement.

Le Mouvement écologique déplore également que certaines mesures aient déjà été annoncées à plusieurs reprises par le passé. Parmi ces promesses, elle cite notamment la durabilité des décisions gouvernementales.

Quelques nouvelles mesures ont toutefois été présentées dans la déclaration du Premier ministre. Ce dernier a notamment indiqué qu'«à partir du 1er janvier 2023, le taux de TVA pour les nouvelles installations photovoltaïques sera réduit à 3% et la dégressivité des indemnités sera suspendue». Xavier Bettel a également souligné que «le gouvernement introduira l'obligation, après une phase de transition, d’installer un système photovoltaïque sur le toit entier de chaque nouvelle construction».

