21 mois après sa mort, le projet de création d'un ouvrage annoncé en mémoire du grand-duc Jean avance, avec le lancement d'un concours en 2021.

Le monument pour le grand-duc Jean prend forme

Evoqué depuis mai 2019, le monument en l'honneur du grand-duc Jean va devenir réalité, mais pas avant 2021 et les résultats d'un concours pour «sa conception et son élaboration». Le gouvernement a profité du centième anniversaire de sa naissance pour annoncer mardi dans un communiqué de presse le lancement de ce concours.

Le gouvernement avait validé le projet un mois après la mort de l'ancien chef de l'Etat et la Commission parlementaire avait avalisé parallèlement une pétition qui demandait l'érection de ce témoignage de mémoire. Comme convenu à l'époque, l'ouvrage sera bien installé au parc Pescatore. «Avec en arrière-plan la skyline du Kirchberg», précise le communiqué.

En revanche, aucune information n'a été dévoilée sur «la procédure et le contenu» de ce concours. Il faudra encore attendre pour en savoir plus sur les critères, les acteurs et le budget mobilisés.

Pour rappel, le grand-duc Jean n'est pas le premier à recevoir cet honneur. Une statue en mémoire de sa mère, la grande-duchesse Charlotte, avait déjà été érigée en avril 1990 sur la place de Clairefontaine.

Le grand-duc Jean est décédé le 23 avril 2019. Il avait dirigé le pays comme chef de l'Etat entre 1964 et 2000 avant d'abdiquer en faveur de son fils, le grand-duc Henri.



Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le Grand-Duc Jean aura dirigé le Luxembourg entre 1964 et 2000. Photo: Cour grand-ducale Le prince Jean à Dudelange en 1944. Photo: Gemeindearchiv Düdelingen 12 septembre 1944: le prince Jean sous le balcon de la mairie de Dudelange. Photo: Cour Grand-Ducale/RTL





