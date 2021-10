La famille Ernster a eu l'idée de relancer une édition du fameux plateau de jeu à la sauce grand-ducale. Le projet a d'abord séduit plusieurs enseignes rêvant d'avoir leur propre case, et maintenant voilà les 6.000 premières boites prêtes à rejoindre les joueurs.

Luxembourg 3 min.

Loisirs

Le Monopoly 100% luxembourgeois entre en jeu

Patrick JACQUEMOT La famille Ernster a eu l'idée de relancer une édition du fameux plateau de jeu à la sauce grand-ducale. Le projet a d'abord séduit plusieurs enseignes rêvant d'avoir leur propre case, et maintenant voilà les 6.000 premières boites prêtes à rejoindre les joueurs.

En 1936, il n'était question que de représenter les rues d'Atlantic City sur les cases de Monopoly. Depuis, le plateau a conquis le monde entier. Et le jeu compte désormais plusieurs centaines de déclinaisons. D'ailleurs, pour les fêtes, le Père Noël ne devra pas seulement jongler entre les versions Astérix, DragonBall Super, Star Wars, Fortnite ou spécial tricheurs, il aura certainement aussi sur ses listes de commande la toute nouvelle édition Luxembourg. Eh oui, elle existe bien!

Enfin, elle revit plus exactement, assureront les aficionados du jeu. «C'est vrai qu'il y a quelques années Hasbro avait lancé une précédente édition. Epuisée depuis», se rappelle Fernand Ernster. Mais le propriétaire du réseau luxembourgeois de librairies a flairé la bonne affaire, et de miser sur une réédition «plus dans l'esprit actuel du pays». Et voilà la boite arrivée en magasins désormais «avec déjà 6.000 exemplaires reçus de la part de Winning Moves avec qui nous avons signé un contrat pour la diffusion». Mais le chef d'entreprise sentant que l'opération pourrait rapporter plus qu'un passage sur la case Départ se tâte déjà pour vite repasser une commande.

En effet, lancé samedi 16 octobre, le Monopoly luxembourgeois a connu un démarrage des ventes sur les chapeaux de roue. Les acheteurs étant attirés par la boite comme les partenaires l'ont été quand la maison Ernster leur a proposé de figurer en bonne place au milieu des sites remarquables du pays représentés. Post, Lalux, Arnold Kontz et d'autres ne se sont pas fait prier pour réserver leur place. Commandant au passage quelque 2.000 boites pour leurs clients ou salariés.

«C'est un cadeau collector!», assure son initiateur. Un Fernand Ernster qui, sans révéler combien les entreprises ont misé pour figurer entre les colonnes de Schengen et la Gëlle Fra, confie que les plus généreux ont pu figurer sur la face avant de la boite de jeu. La BIL, elle, s'est même offert le luxe d'éditer la (fausse) monnaie réservée aux joueurs.

A défaut de vrais euros, la Banque internationale à Luxembourg (BIL) a édité tous les billets à répartir entre joueurs. Photo : PJ

A qui s'adresse cette édition? «A tout le pays, aux frontaliers, aux expatriés», s'enthousiasme-t-on chez Ernster. D'où la bonne idée d'éditer les notices des règles du jeu en luxembourgeois, français et anglais, et de faire de même avec les fameuses cartes Chance ou Caisse de solidarité. «Je vous le dis cette version est à l'image du Luxembourg d'aujourd'hui, elle se devait donc d'être polyglotte!»

Bon, à y regarder de près, les cases ouvertes à la construction ne reflètent toutefois pas les prix de l'immobilier national. Une chance... N'empêche, avis aux joueurs investisseurs, le terrain le plus cher est à vendre du côté du palais grand-ducal. «Mais regardez, même nous, le réseau Ernster, nous sommes à vendre», sourit le patriarche de la dynastie de libraires. «Celui qui voudra nous acheter devra quand même payer plus que pour la case voisine, celle de La Belle Etoile», glisse dans un clin d'œil Fernand Ernster.

Passez à la caisse Attention, le nouveau Monopoly Luxembourg ne se trouve pas partout. Depuis le 16 octobre, le jeu est seulement disponible dans les librairies Ernster (et le site internet du groupe), sur Letzshop.lu, dans les rayons des supermarchés Cactus et dans le réseau K Kiosk.

Pour le reste, au gré des lancers de dé, les joueurs passeront des sentiers du Mullerthal au funiculaire du Pfaffenthal en passant par la Philharmonie au Kirchberg ou un détour par la vallée de la Moselle. Même la case Prison attend les malchanceux, sans toutefois qu'il ne soit précisé s'il s'agit du centre pénitentiaire de Luxembourg ou de Givenich.

Et à ceux qui s'étonneraient du prix de la boite (50 euros), le distributeur souligne que mener à bien le projet au Grand-Duché relève à passer par nombre d'intermédiaires, jusqu'à l'Etat qui perçoit ses 17,7% de taxes. «Mais les gens qui aiment s'amuser avec une partie de Monopoly connaissent les règles du business, non?» Pas faux...

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.