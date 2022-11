Avec des spécialités des quatre coins du monde, le Bazar international a fait honneur à son nom.

Luxembourg 50

Bazar international

Le monde s'est invité à LuxExpo

(LW) - Ce week-end, le Bazar international a invité pour la 61e fois à un tour du monde. À LuxExpo, au Kirchberg, les visiteurs ont pu non seulement déguster toutes sortes de spécialités culinaires du monde entier sur plus de 50 stands, mais aussi acheter les premiers cadeaux de Noël. Des spectacles de danse et de musique ont été également présentés.

50 Le Premier ministre Xavier Bettel a goûté aux plats nationaux de différents pays. Photo: Alain Piron

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le Premier ministre Xavier Bettel a goûté aux plats nationaux de différents pays. Photo: Alain Piron Accueil chaleureux pour la Grande-Duchesse Maria Teresa, de la Princesse Amalia ainsi que de la Grande-Duchesse héritière Stéphanie. Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Le stand luxembourgeois avec des produits luxembourgeois ainsi que des œuvres de différents artistes. Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Le Premier ministre Xavier Bettel (2e à partir de la gauche) et son mari Gauthier Destenay (à gauche), étaient visiblement à l'aise au bazar international. Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Au Lions Club L.C. Glasburen, outre le champagne et d'autres boissons, on pouvait également consommer de la salade de pommes de terre avec des saucisses pour une bonne cause. Photo: Alain Piron Regards critiques de la grande-duchesse héritière Stéphanie (m.) et de la grande-duchesse Maria Teresa (d.) lors de l'essayage de bas chez la princesse Amalia. Photo: Alain Piron La peinture indienne à la main a été très appréciée par les visiteurs. Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Ouvrez l'œil lors de l'achat de porcelaine : la grande-duchesse Maria Teresa montre à la princesse Amalia ce qui est important. Photo: Alain Piron La grande-duchesse Maria Teresa et la princesse Amalia. Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Olga, Julia et Mihail se sont régalés d'huîtres et de foie gras. Photo: Alain Piron Des spectacles de danse ont été présentés sur le stand du Japon. Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron La Grande-Duchesse Maria Teresa, la Princesse Amalia et la Grande-Duchesse héritière Stéphanie au stand portugais. Photo: Alain Piron Des danses folkloriques étaient également proposées, entre autres, au stand tchèque. Photo: Alain Piron Le groupe "Tuna Mixta de Luxemburgo" a proposé des sonorités espagnoles. Photo: Alain Piron Au stand américain, on trouvait des serviettes, des cartes et des tasses, mais aussi de la littérature de voyage. Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Un selfie au stand argentin avec le Premier ministre Xavier Bettel. Photo: Alain Piron Pâtisseries orientales et thé au stand israélien. Photo: Alain Piron La Grande-Duchesse Maria Teresa (dr.), la Grande-Duchesse héritière Stéphanie (m.) choisissent un collier pour la Princesse Amalia. Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron

Les recettes du Bazar international seront versées à des organisations caritatives de 39 pays différents qui se consacrent à la lutte contre la pauvreté. Trois projets luxembourgeois sont également soutenus, mais le projet principal de cette année est le soutien d'un centre médical au Sud-Soudan.

