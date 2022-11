Le record est cependant partagé avec octobre 2006, où une moyenne mensuelle de 12,8 °C avait également été comptabilisée. Celle-ci est supérieure de 2,9 °C par rapport à la normale climatique 1991-2020.

Le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré

Mélodie MOUZON Le record est cependant partagé avec octobre 2006, où une moyenne mensuelle de 12,8 °C avait également été comptabilisée. Celle-ci est supérieure de 2,9 °C par rapport à la normale climatique 1991-2020.

Tout le monde aura pu le constater, les températures ont été anormalement douces pour la saison durant le mois d'octobre. De quoi pouvoir prolonger le plaisir des verres en terrasse et des promenades en forêt sans être trop chaudement vêtu. Seule la couleur ocre des feuilles venait rappeler que l'automne s'était pourtant bel et bien installé dans le pays.

Où est passé l'automne? Après avoir traversé un été caniculaire, le Luxembourg connaît un automne particulièrement doux. Depuis plusieurs jours, les températures enregistrées se situent nettement au-dessus des normales de saison.

Il a fait en moyenne 12,8°C le mois dernier, selon le bilan mensuel de MeteoLux publié ce mercredi. Soit un «record historique de moyenne mensuelle» pour un mois d'octobre, comme le souligne le prévisionniste national. Un record toutefois partagé avec le mois d'octobre 2006, où la même moyenne avait été enregistrée.

Comme l'expliquait la semaine dernière le météorologiste Luca Mathias, les températures particulièrement élevées des derniers jours étaient dues à «une vaste dépression presque stationnaire sur l'Atlantique Nord qui est liée à la remontée d'une masse d'air d'origine subtropicale» et qui envoyait de l'air chaud sur nos régions. «Par rapport à la période de référence 1991-2020, une anomalie dépressionnaire marquée sur l'Atlantique Nord et une forte anomalie anticyclonique sur certaines parties de l'Europe du Sud et de l'Est se sont manifestées», explique MeteoLux dans son bilan mensuel.

Une vaste dépression presque stationnaire sur l'Atlantique Nord liée à la remontée d'une masse d'air d'origine subtropicale a fait remonter de l'air chaud sur nos régions. Crédit: MeteoLux

À noter cependant que le pic de température atteint vendredi dernier, avec 21,8°C, reste encore loin du record de 26°C enregistré le 02/10/2011, qui conserve donc sa première place.

MeteoLux souligne cependant qu'il n'est pas rare de connaître des températures douces durant les dix derniers jours du mois d'octobre. La station du Findel a en effet enregistré depuis sa mise en service 9 mois d'octobre présentant des températures maximales quotidiennes supérieures ou égales à 20 °C durant la dernière décade du mois. Un phénomène qui se produit plus fréquemment depuis les années 2000.

Records de chaleur aussi en France et en Belgique Le Luxembourg n'est pas le seul pays qui a connu un mois d'octobre particulièrement chaud. La France a, elle aussi, enregistré un record le mois dernier. Octobre 2022 est en effet le plus chaud depuis le début des mesures en 1945, avec une moyenne légèrement supérieure à 17°C, soit trois à quatre degrés au-dessus de la normale. Météo France indique ainsi qu'il a fait jusqu'à 33,8 degrés à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques, le 18 octobre dernier. Du côté belge aussi, ce mois d'octobre est le plus chaud jamais rencontré, avec une deuxième quinzaine qui a battu des records de chaleur. La température moyenne a atteint 14,4°C, contre une normale fixée à 11,3°C, ce qui égale le record absolu de 2001, a indiqué ce mardi l'Institut royal météorologique (IRM).

