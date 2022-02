Le ministre du Logement et ministre de la Sécurité intérieure s'est placé en auto-isolement ce mardi matin. Il continuera à exercer ses fonctions en télétravail.

Pandémie au Luxembourg

Le ministre Henri Kox testé positif au covid-19

Mélodie MOUZON Le ministre du Logement et ministre de la Sécurité intérieure s'est placé en auto-isolement ce mardi matin. Il continuera à exercer ses fonctions en télétravail.

Malgré des contaminations en baisse, le variant Omicron continue de circuler activement au sein de la population. Et les politiques ne sont pas épargnés. Henri Kox (Déi Gréng), le ministre du Logement et ministre de la Sécurité intérieure, s'est placé ce mardi matin en auto-isolement, suite à un autotest qui s'est avéré positif. Il présente actuellement de légers symptômes (fièvre, toux, maux de tête) et continuera à exercer ses tâches et ses fonctions en télétravail.

Claude Haagen testé positif au covid Le gouvernement annonce ce jeudi dans un communiqué que le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité sociale a été infecté par le coronavirus. Le ministre placé en auto-isolement continue d'assumer ses fonctions par voie de télétravail.

Henri Kox n'est pas le premier ministre à être touché par le covid. Il y a deux semaines, fin janvier, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité sociale Claude Haagen (LSAP) était aussi atteint. L'infection a été révélée à la suite d’un dépistage régulier par le biais de tests d’autodiagnostic, puis confirmée par le résultat d'un test PCR.

Avant lui, en décembre, c'est la ministre de la Justice Sam Tanson (Déi Gréng) qui avait contracté le covid. Elle aurait été infectée dans son cercle familial proche, alors qu'elle était déjà vaccinée deux fois. La ministre écologiste ne présentait que de légers symptômes.

La famille grand-ducale elle aussi touchée

Lors de la première vague, les ministres Fayot et Bausch s'étaient placés en quarantaine après la détection d'un cas positif au virus dans l'entourage. Ils n'avaient cependant pas été contaminés.



En septembre 2020, le ministre de l'Energie Claude Turmes (Déi Gréng) avait, lui, attrapé le covid. Cela était également arrivé au Premier ministre Xavier Bettel (DP) en juin dernier, alors qu'il avait déjà reçu sa première dose vaccinale. Une infection qui avait contraint le chef de gouvernement à subir une brève hospitalisation.



Rappelons que la monarchie a elle aussi été touchée par le coronavirus. Le Grand-Duc a lui aussi contracté le virus début février. Il souffrait de légers symptômes et a dû être placé en isolement. Son fils, le prince Guillaume, a lui aussi attrapé le covid une semaine plus tard.

