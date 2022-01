Georges Engel (LSAP) ne supportera pas les participants luxembourgeois sur place à Pékin. Le nouveau ministre des Sports explique ses raisons.

Jeux olympiques 2022

Le ministre des Sports Georges Engel ne se rendra pas à Pékin

(S.MN. avec Bob HEMMEN) Le boycott politique des Jeux d'hiver de Pékin est devenu un sujet de discussion dans le monde entier. Après la décision du président américain Joe Biden de ne pas s'y rendre, d'autres pays se sont joints à lui. On apprend désormais que le nouveau ministre luxembourgeois des Sports ne se rendra pas non plus à Pékin.

Trois Luxembourgeois visent les JO de Pékin En slalom, en géant ou en skeleton, il reste encore des chances pour des sportifs du Grand-Duché de participer aux Olympiades d'hiver qui débutent en février 2022. Mais rien n'est fait pour l'heure.

Georges Engel a toutefois ses propres raisons. «Comme le ministre des Sports et ministre de l'Emploi et de l'Economie solidaire se concentre désormais sur ses nouvelles missions, il ne se rendra pas à Pékin pour les Jeux olympiques d'hiver», telle est la réponse fournie à la question parlementaire de Nancy Kemp-Arendt (CSV).

Georges Engel explique également : «De manière générale, le sport et la politique devraient être séparés. Les questions nécessaires doivent être posées avant de prendre la décision d'organiser un grand événement sportif». Les sportifs qui représenteront le Luxembourg à Pékin seront annoncés mardi.

