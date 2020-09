Claude Turmes ne retournera pas à son bureau avant le 8 octobre. Le ministre Déi Gréng doit en effet se retirer de la sphère publique, après avoir été identifié comme sujet positif au covid-19.

Le ministre de l'Energie infecté au covid-19

Jusqu'alors épargné, ou alors discret sur la question, le milieu politique commence à être impacté par l'épidémie de covid-19. Après le chef de fraction LSAP Georges Engel mardi, c'est au tour d'un ministre de confirmer son retrait de ses activités. Mais pour le ministre de l'Energie et de l'Aménagement du territoire, Claude Turmes, il y a bien infection au coronavirus (quand son homologue socialiste a seulement été désigné comme personne contact).

La contamination du ministre Déi Gréng a été confirmée par un test, effectué mardi, alors que celui-ci avait déjà pris soin de se placer en quarantaine après avoir été alerté d'une relation avec un autre sujet atteint par le virus. Une mesure sage qui a permis à l'intéressé de ne pas contaminer à son tour plus de personnes dans son entourage immédiat.

Jusqu'à présent, le ministre âgé de 60 ans affirme bien se porter et «ne présente aucun symptôme». Toutefois, son isolement se poursuivra jusqu'au 8 octobre. Dans un message public, il indique vouloir «profiter de cette occasion pour remercier les autorités compétentes et le personnel soignant. Grâce à des conseils professionnels et à des recommandations précises, de nombreuses chaînes infectieuses peuvent être rapidement interrompues ici au Luxembourg».

Plus de la moitié des décès en maisons de repos Le ministère de la Santé a révélé que sur les 124 personnes décédées du covid-19 au Luxembourg depuis le début de la pandémie, 64 concernaient des personnes vivant dans des homes.

Le pays compte actuellement 1.171 infections actives au covid-19 répertoriées officiellement, pour 124 décès enregistrés depuis le début de l'épidémie.

Claude Turmes est le premier ministre du gouvernement Bettel à être infecté. Auparavant, en mars, son collègue de l'Economie avait dû se placer en quarantaine préventive. Mais le socialiste Franz Fayot n'avait finalement pas été touché par le coronavirus.









