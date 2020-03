Franz Fayot (LSAP) a annoncé devoir se retirer de la vie publique pour 14 jours au moins. Il a croisé la route d'une personne contrôlée positive au coronavirus en début de semaine, d'où sa décision.

Le ministre de l'Economie en quarantaine

Franz Fayot (LSAP) a annoncé devoir se retirer de la vie publique pour 14 jours au moins. Il a croisé la route d'une personne contrôlée positive au coronavirus en début de semaine, d'où sa décision.

Il ne fait décidément pas bon succéder à Etienne Schneider doivent penser Paulette Lenert (ministre de la Santé) et Franz Fayot (Economie). Depuis début février, la première doit assumer la plus grave crise sanitaire du pays, et le second vient d'être placé en quarantaine. En effet, l'ancien président du LSAP est possiblement porteur du covid-19.

Jeudi, peu de temps après que le Premier ministre eut annoncé les nouvelles mesures en lien avec l'épidémie de coronavirus, le ministre de l'Economie informait sur les réseaux sociaux de son retrait de la vie publique, quarantaine oblige. Une décision motivée par le fait que le responsable politique de 48 ans soit entré en contact, lundi, avec une personne elle-même diagnostiquée porteuse du virus depuis.

L'Education s'explique Après la décision de fermer écoles et université annoncée jeudi soir, le ministre de l'Education nationale expliquera vendredi matin comment vont s'organiser les jours de «suspension des activités dans le secteur scolaire et éducatif» du 16 au 29 mars 2020.



Deux jours plus tard, aux cotés de Xavier Bettel, Paulette Lenert et Lex Delles (ministre des Classes moyennes), Franz Fayot avait proposé une liste d'aides pour les entreprises affectées par une baisse d'activité en lien avec la propagation de l'infection pulmonaire. Pour l'heure, il est le seul membre du gouvernement à avoir pris une pareille mesure de précaution.

Selon ses propres mots, le ministre de l'Économie n'a jusqu'à présent aucun symptôme de la maladie. Néanmoins, il se plie aux règles en vigueur et demandées par le département de la Santé. Du préventif à l'heure où le pays compte 26 résidents infectés et 94 en quarantaine.



Désormais, comme les écoliers et étudiants, Franz Fayot va travailler depuis chez lui, et jusqu'à nouvel ordre. Mais le socialiste a déjà fait savoir qu'il restait connecté avec les représentants de l'Etat. C'est ainsi par téléphone qu'il a tenu sa place, jeudi soir, lors du conseil gouvernemental exceptionnel.

Pour l'anecdote, il faut noter que la femme du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a elle aussi dû se plier à une mesure de quarantaine. De leur côté, les présidents Bolsonaro (Brésil) et Trump (USA) ont été mis «sous observation spéciale» après qu'un proche du responsable politique brésilien eut été testé positif au coronavirus.