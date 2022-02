Si le prix du stationnement à la journée a été multiplié par trois au parking Gernsback, il reste en dessous de la moyenne des tarifs pratiqués par d'autres parkings, considère le ministre François Bausch dans une réponse parlementaire.

Parking Gernsback

Le ministre Bausch justifie l'augmentation des tarifs

Depuis le 1er février, il ne faut plus payer 5, mais 15 euros la journée pour stationner au parking Gernsback, qui comporte 595 places au Kirchberg. Une augmentation que justifie ce jeudi le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) dans une réponse parlementaire adressée au député Jeff Engelen (ADR), qui souhaitait comprendre la politique des prix du parking.

Le ministre rappelle que le Fonds Kirchberg, propriétaire du parking, ne reçoit pas de subvention de l'Etat pour l'exploiter. «Raison pour laquelle il ne s'agit pas d'un Park and Ride gratuit», explique l'homme politique écologiste. L'Etat n'était pas impliqué dans la construction du parking, dont le budget s'élève à 15 millions d'euros.

François Bausch indique que les tarifs de stationnement sont fixés par l'exploitant Indigo et le Fonds du Kirchberg. Le ministre met en avant que le tarif du parking Gernsback reste en dessous de la moyenne des prix pratiqués par les autres stationnements de la Ville, et qu'il permet de se garer à l'abri et de rejoindre rapidement le centre-ville avec le tram. Vu ces services, François Bausch considère qu'il n'est pas approprié de parler d'une «pénalisation particulière des automobilistes».





