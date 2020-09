Le ministère révise son enquête de satisfaction

Le questionnaire mis en ligne dans le cadre du suivi de personnes atteintes par le covid-19 a connu quelques ratés informatiques. Mais pour la ministre de la Santé et ses services, le retour à la normale est en cours.

Eddy RENAULD Le questionnaire mis en ligne dans le cadre du suivi de personnes atteintes par le covid-19 a connu quelques ratés informatiques. Mais pour la ministre de la Santé et ses services, le retour à la normale est en cours.

«Lors de la traduction du formulaire en différentes langues, un problème a surgi et a eu comme conséquence qu'une personne était en mesure de voir les réponses aux questions introduites par la personne ayant précédemment rempli le formulaire.» Le ministère de la Santé a bien confirmé ce mercredi que certains bugs informatiques ont été constatés dans le cadre de l'enquête de satisfaction visant les personnes ayant eu un contact avec le service de tracing dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19.



Les services de Paulette Lenert (LSAP) précisent également que «le formulaire a été désactivé et il ne sera remis en service qu'après correction du problème». Dans une réponse parlementaire, le ministère rappelle que «l'utilisation de l'adresse e-mail est strictement limitée à l'envoi du lien vers le formulaire».

Dans les coulisses du traçage du virus Chaque jour, la cellule de traçage de l'Inspection sanitaire luxembourgeoise tente d'identifier les personnes ayant été en contact avec le covid-19. Un véritable travail de détective avec un objectif précis : briser la chaîne de transmission du virus.

La Villa Louvigny a aussi insisté sur le fait que cette démarche ne présuppose pas une consultation préalable de la Commission Nationale pour la Protection des Données notamment au regard du caractère volontaire de la participation à l'enquête et au caractère anonyme des réponses. «A aucun moment, il n'est demandé au répondant de s'identifier et les questions posées sont de portée générale», rapporte encore le ministère.

Pour rappel, la Direction de la Santé procède actuellement à une enquête auprès des personnes positives et de leurs contacts en vue de gérer efficacement les mises en isolement et en quarantaine dans le cadre de l'exécution de sa mission d'intérêt public. Le but est d'améliorer le processus de contact dans le but de gérer efficacement les mises en isolement et en quarantaine.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.