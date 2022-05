Ce samedi, le ministère de la Santé indique qu'aucun cas de variole du singe n'a, pour le moment, pas été confirmé au Luxembourg, alors que des cas ont été détectés en France et en Belgique.

Luxembourg 4 min.

Aucun cas de variole du singe à ce jour

Le ministère de la Santé appelle à la vigilance

Ce samedi, le ministère de la Santé indique qu'aucun cas de variole du singe n'a, pour le moment, pas été confirmé au Luxembourg, alors que des cas ont été détectés en France et en Belgique.

Dans un communiqué envoyé ce samedi matin, le ministère de la Santé indique «qu'il n'y a pour le moment aucun cas de variole du singe suspect ou confirmé au Luxembourg». La Santé assure surveiller la situation de «très près avec les partenaires européens».

Plusieurs cas de variole du singe détectés en Europe Plusieurs dizaines de cas suspects ou confirmés de variole du singe ont été détectés depuis début mai en Europe et en Amérique du Nord, laissant craindre un début de propagation de cette maladie endémique en Afrique de l'Ouest.

Pour l'instant, il s'agit de sensibiliser les gens à la propagation potentielle du virus de la variole du singe. Tout cas suspect ou toute personne présentant des symptômes évoquant la variole du singe devrait consulter le service national des maladies infectieuses du CHL.

En outre, les personnes potentiellement atteintes devraient s'abstenir de toute activité sexuelle ou autre activité impliquant un contact étroit jusqu'à ce que l'hypothèse d'une infection par la variole du singe ait été définitivement écartée ou que l'infection ait disparue.

« À ce jour, au moins huit pays européens- le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suède - ont signalé des cas de variole du singe», a résumé vendredi dans un communiqué Hans Kluge, responsable de l'antenne européenne de l'Organisation mondiale de la santé.

Informations de la Santé La variole du singe : une maladie virale rare La variole du singe est une maladie virale rare, transmissible à l'homme par des animaux. La transmission interhumaine est rare, mais possible, surtout en cas de contact étroit, avec un risque plus élevé pour les personnes ayant des partenaires multiples et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Les virus de la variole du singe sont répandus en Afrique occidentale et centrale chez les rongeurs. Quel est le mode de transmission ? La variole du singe se transmet par contact sexuel avec une personne atteinte ou ses fluides corporels, y compris la salive. Quels sont les symptômes ? Les symptômes sont les suivants : éruptions cutanées, fièvre, mal de tête, douleurs musculaires, mal de dos, ganglions lymphatiques enflés, frissons et fatigue. Tout cas suspect et toute personne présentant des symptômes indiquant la variole du singe doit consulter le service national des maladies infectieuses du CHL et s'abstenir de toute activité sexuelle ou de tout autre type d'activité impliquant un contact étroit jusqu'à ce que la variole du singe soit exclue ou que l'infection soit résolue.

Selon les experts, les personnes les plus exposées au risque de contamination sont celles qui ont des contacts sexuels avec de nombreuses personnes différentes. Mais le virus peut également se transmettre lors de contacts physiques étroits, c'est pourquoi les médecins recommandent également la prudence à la population générale. Mais il n'y a apparemment pas lieu de s'inquiéter outre mesure.

La variole est considérée comme éradiquée dans le monde entier depuis 1980, date à partir de laquelle on ne vaccine plus contre elle. Comme une bonne partie de la population n'a pas été vaccinée contre la variole, le potentiel d'infection par l'agent pathogène est désormais nettement plus important qu'il y a 20 ans. Selon les experts, la vaccination contre la variole doit être envisagée en fonction de l'évolution de la situation.

Si des cas n'ont pas encore été confirmés au Luxembourg, c'est en revanche déjà le cas en France ou en Belgique. Le festival Darklands indique sur son site que trois cas identifiés en Belgique sont liés à l'événement. Les organisateurs appellent les participants à la vigilance: «Les personnes infectées doivent se mettre en quarantaine pendant nos trois semaines sans avoir de rapports sexuels.»

Le sauna identifié comme possible lieu de contamination

En Espagne, le nombre de cas avérés de variole du singe est passé à 30, selon un rapport des médias. En outre, 23 autres cas suspects ont été recensés, ont rapporté vendredi le journal La Vanguardia et d'autres médias espagnols en se référant au ministère de la Santé à Madrid. En ce qui concerne la situation au Portugal, le journal local Público a écrit que 23 cas avaient été confirmés entre-temps.

Sur les 53 cas confirmés et suspects en Espagne, 40 ont été enregistrés dans la capitale, Madrid. Selon la station de radio Onda Cero, les autorités madrilènes ont identifié comme lieu de contamination possible un sauna fréquenté principalement par des jeunes hommes et de nombreux étrangers. Ce sauna a été fermé vendredi par les autorités, comme l'ont rapporté de manière concordante plusieurs médias espagnols.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.