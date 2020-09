Le ministère de la Santé annonce 44 contaminations

Après 35 cas positifs samedi, les services de Paulette Lenert (LSAP) ont annoncé ce dimanche la contamination de 44 personnes, soit un total de 79 contaminations pour l'ensemble de ce dernier week-end des vacances.

Après 35 cas positifs samedi, les services de Paulette Lenert (LSAP) ont annoncé ce dimanche la contamination de 44 personnes, soit un total de 79 contaminations pour l'ensemble de ce dernier week-end des vacances.

Les chiffres sur le nombre de contaminations au covid-19 au Grand-Duché font état d'une légère progression du virus durant le week-end. A l'issue des 7.812 tests analysés dimanche, 44 cas de personnes positives au coronavirus ont été recensés, contre 35 samedi.

Six mois après le début de la pandémie et alors que la Task Force covid-19 avait prédit une hausse des infections au Luxembourg en ce mois de septembre, le Luxembourg affiche un total de 8.665 cas. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le nombre de décès au pays n'a pas bougé depuis le 17 août. A l'heure actuelle, la pandémie a causé la mort de 124 personnes au Grand-Duché depuis le 12 mars, essentiellement des octogénaires. Le mois d'avril s'est avéré le plus meurtrier avec 67 décès.



Enfin concernant les hospitalisations, aucune information n'a été donnée par les services du ministère de la Santé comme c'est de coutume les samedis et dimanches.

En Europe, l'Autriche a annoncé dimanche être entrée dans une «deuxième vague» de la pandémie de covid-19 avec 870 nouveaux cas enregistrés, dont plus de la moitié à Vienne. Pour son chancelier Sebastian Kurz, le pays est «au début de la seconde vague» et dépassera bientôt les 1.000 nouveaux cas par jour.

Il a appelé la population à respecter strictement les mesures anti-virus et à réduire au maximum les contacts. A partir de lundi, les masques, déjà obligatoires dans les supermarchés et les transports, le seront dans tous les magasins et tous les bâtiments publics.

Même inquiétude en République tchèque, qui a recensé pour la troisième journée consécutive un record d'infections samedi, avec 1.541 nouveaux cas, selon le ministère de la Santé.

La Corée du Sud a décidé en revanche d'assouplir à partir de lundi ses restrictions anti-coronavirus pour les quelque 25 millions d'habitants de la région de Séoul. Mais son Premier ministre Chung Sye-kyun prévoit déjà de resserrer la vis pendant la grande transhumance que connaît le pays chaque année à la fin septembre, à l'occasion de la fête des moissons (Chuseok).



