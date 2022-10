Nouveaux bureaux d'information touristique, piscines ludiques et applications numériques : avec 70 millions d'euros, le ministère de l'Économie soutient le développement de l'infrastructure touristique.

Pistes cyclables, centres de loisirs, etc.

Le ministère augmente les aides au tourisme

Volker BINGENHEIMER Nouveaux bureaux d'information touristique, piscines ludiques et applications numériques : avec 70 millions d'euros, le ministère de l'Économie soutient le développement de l'infrastructure touristique.

Avec 70 millions d'euros, la direction générale du tourisme du ministère de l'Économie soutiendra au cours des cinq prochaines années l'extension et la modernisation des centres de loisirs, des centres d'aventure, des piscines ludiques et d'autres infrastructures touristiques.

Le budget du programme quinquennal pour les années 2023 à 2027 augmente ainsi de dix millions d'euros par rapport à la période de financement précédente. Les communes, les offices de tourisme et les cinq associations touristiques du pays, ainsi que les groupements d'intérêt économique comme Luxembourg for Tourism, pourront bénéficier de ces subventions. Pour la première fois, les fondations et les parcs naturels peuvent également soumettre des projets. Par contre, les exploitants privés d'auberges de jeunesse n'auront plus accès au fonds de soutien.

Qualité de vie également pour les autochtones

Lors de la présentation du programme quinquennal à Remerschen, le ministre du Tourisme Lex Delles (DP) a souligné que son ministère ne créait pas d'installations touristiques de sa propre initiative, mais qu'il les soutenait par des subventions et, dans la plupart des cas, les rendait ainsi possibles. «Les possibilités de loisirs et de détente ne profitent évidemment pas seulement aux visiteurs de pays lointains, mais aussi aux autochtones et aux habitants de la Grande Région», a déclaré Lex Delles.

En règle générale, le ministère subventionne les investissements dans le tourisme à hauteur de 50%. Ce pourcentage s'applique également aux auberges de jeunesse et aux hébergements d'aventure, comme les «Kabaisercher» (les cabanes de randonneurs, NDLR) sur le Minett Trail. Les autres possibilités d'hébergement sont subventionnées à hauteur de 20%. Les projets d'importance nationale peuvent même, à titre exceptionnel, bénéficier d'une aide à 100%. C'était par exemple le cas pour l'achat du bateau historique MS Marie-Astrid et son aménagement prévu en bateau musée.

Voyage dans le temps et excursion dans les mines

Au cours des cinq dernières années, la direction générale du tourisme a également rendu possible le cinéma de village à Kahler, la modernisation du musée national de la mine à Rumelange et du parc des contes à Bettembourg ou le voyage dans le temps «Urban Time Travel» à Esch-sur-Alzette. La rénovation des piscines de Grevenmacher et de Beaufort faisait également partie du programme de soutien, tout comme la création d'aires de jeux adaptées aux personnes handicapées ou le raccordement de certaines communes au réseau national de pistes cyclables.

Des fonds ont également été alloués à des outils numériques, comme l'application «visitluxembourg». Les subventions ont eu un effet visible sur les étangs de dragage de Remerschen, où le ministre Delles avait été invité pour sa présentation.

Ramon Hemmer, directeur de l'association «Erliefnis Baggerweier», a parlé de son projet de rendre le tourisme balnéaire possible pour tous les types de visiteurs - pour les familles avec enfants, les personnes en fauteuil roulant et les personnes âgées. Les baigneurs souffrant de handicaps physiques peuvent utiliser l'un des deux fauteuils roulants amphibies pour se rafraîchir. Ils peuvent glisser lentement dans l'eau sur la rampe légèrement inclinée d'un ponton flottant. Les personnes en fauteuil roulant et les familles disposent en outre de leurs propres cabines de douche et de vestiaires avec beaucoup d'espace.

Le nombre de baigneurs a presque doublé

Les collaborateurs de l'asbl «Erlief Baggerweiher» ont consolidé une partie du chemin circulaire de 1,8 kilomètre autour de l'étang à l'aide de planches en bois et d'une glissière de sécurité latérale, afin que les visiteurs malvoyants puissent également emprunter le chemin en toute sécurité. L'association emploie 38 personnes - dont certaines ont le statut de handicapé, d'autres sont des chômeurs de longue durée ou des réfugiés.

Le succès de l'extension s'est traduit cette année par la vente de billets : 50.000 tickets, soit presque le double de l'année précédente, ont été vendus durant la saison 2022 - bien sûr aussi en raison du temps ensoleillé et chaud. Pour le prochain plan de promotion à partir de 2023, qui doit être adopté prochainement par la Chambre des députés, il y a déjà une longue liste de soumissions.

Les cinq associations touristiques, le Luxembourg City Tourist Office et d'autres acteurs ont déjà soumis plus de 200 projets. En font partie, par exemple, de nouveaux investissements dans le musée de la Mine, la modernisation de bureaux d'information touristique dans le Nord et sur la Moselle et le projet «Slow Tourism Guttland», qui permet de découvrir la région à pied ou à vélo.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

