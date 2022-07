Un mineur qui avait blessé six gardiens de prison en juin et qui avait été libéré entre-temps, revient maintenant à Schrassig en tant qu'adulte.

A la prison de Schrassig

Le mineur qui avait blessé six gardiens est de retour en prison

Steve REMESCH Un mineur qui avait blessé six gardiens de prison en juin et qui avait été libéré entre-temps, revient maintenant à Schrassig en tant qu'adulte.

Le jeune homme qui a été arrêté samedi après une tentative de vol de montre dans un bus de la capitale est également celui qui avait blessé en juin - alors qu'il était mineur - six surveillants de prison avec une fourchette. C'est ce que confirment plusieurs sources au Luxemburger Wort.

Samedi dernier, il a vraisemblablement tenté d'arracher la montre du bras d'un passager du bus. Le vol a échoué et le suspect a pu être retenu dans le bus par des témoins, puis remis à la police. Après l'arrestation, un juge d'instruction a ordonné dimanche matin son placement en détention provisoire à la prison de Schrassig.

Le jeune homme, officiellement âgé de 18 ans, n'y est pas un inconnu. Selon les informations du Luxemburger Wort, il s'agit en effet de l'agresseur, encore mineur à l'époque, qui avait blessé six surveillants il y a à peine trois semaines.

Une fourchette en plastique

À l'époque, il avait été arrêté par la police pour d'autres délits. Un juge de la protection de la jeunesse avait décidé le 29 juin de le placer dans une infrastructure fermée. Comme l'Unisec de Dreiborn était alors saturée, il a été décidé de l'emmener à Schrassig.

Là-bas, la situation a toutefois dégénéré dès son arrivée. Il a refusé de se soumettre à une palpation de sécurité par le personnel pénitentiaire. Il a donc été décidé de procéder à la fouille corporelle non pas dans le lieu d'accueil habituel, mais dans une cellule.

Dans des circonstances non précisées, le jeune homme a réussi à saisir une fourchette en plastique. Avec celle-ci comme arme blanche, il a attaqué le personnel de surveillance. Il aurait également donné des coups de poing et de pied aux agents et leur aurait craché dessus. Au total, six gardiens de prison ont été plus ou moins grièvement blessés.

Une lacune dans la loi qui a des conséquences

Selon les informations du Luxemburger Wort, le fait que cet homme puisse être à nouveau impliqué dans un délit à peine trois semaines plus tard est dû à une lacune de la loi qui avait déjà fait les gros titres dans une autre affaire: le meurtre de Bonnevoie en janvier 2021.

Tout comme une personne impliquée dans le crime à l'époque, le suspect dans cette affaire a atteint sa majorité pendant la garde à vue. Le contexte se distingue toutefois par un détail: l'âge précis du voleur de montres n'est pas connu. C'est pourquoi le soi-disant mineur non accompagné avait été examiné, comme le prévoit la procédure, par un médecin légiste qui devait déterminer un âge biologique. Pour des raisons de procédure également, on fixe une date à laquelle le mineur présumé atteint sa majorité. C'était le cas de ce jeune homme à la mi-juillet.

Comme il était placé à l'Unisec ou à la prison de Schrassig suite à une mesure de garde provisoire prononcée par un juge de la protection de la jeunesse, il devait être libéré le jour de sa majorité. En effet, selon la loi actuelle, cette mesure ne peut être prise que jusqu'à l'âge de 18 ans.

Des mineurs soupçonnés de meurtre

Cela s'était déjà produit dans le contexte d'une affaire de meurtre à Bonnevoie. Le 26 janvier 2021, une élève de 18 ans avait été poignardée lors d'une violente dispute entre jeunes. La police judiciaire a arrêté deux suspects mineurs âgés de 15 et 17 ans. Un juge d'instruction a ordonné leur placement à l'Unisec de Dreiborn.

Fin mai 2021, le jeune homme, de 17 ans au moment des faits, a atteint sa majorité. Comme l'a confirmé le parquet à l'époque, le point 4 de l'article 1er de la loi sur la protection de la jeunesse de 1992 prévoit que les mesures provisoires fondées sur cette loi doivent prendre fin à la majorité de l'intéressé.

L'article 33 de la même loi stipule en outre qu'un juge de la jeunesse ne peut renvoyer un mineur de plus de 16 ans devant un tribunal pour adultes qu'après la clôture de l'enquête, à la demande du ministère public. Comme l'enquête n'était pas encore terminée à ce moment-là, le parquet n'avait pas d'autre choix que de laisser le suspect en liberté pour le moment.

Cette lacune juridique est connue depuis longtemps et a été signalée aux responsables politiques. Elle n'a pas été corrigée jusqu'à présent - probablement parce que le problème devrait de toute façon être résolu par la prochaine réforme du droit des mineurs. Mais on ne sait pas quand cette réforme, qui vient tout juste d'être lancée sur le chemin des instances, entrera en vigueur.

43 agressions contre des gardiens en cinq ans Depuis 2018, les détenus ont agressé violemment le personnel pénitentiaire à 43 reprises au total. Il est frappant de constater que le nombre d'agressions est en nette augmentation. Treize attaques ont eu lieu en 2021, dix dès cette année. Onze fois au cours des cinq dernières années, il s'est agi d'une tentative d'agression. C'est ce qui ressort de la réponse de la ministre de la Justice Sam Tanson (Déi Gréng) à une question parlementaire des députés DP Claude Lamberty et Max Hahn. En outre, depuis 2020, des détenus ont provoqué au total neuf incendies dans une prison, dont six en 2021. Il y a également eu huit grèves de prisonniers. La dernière remonte toutefois déjà à 2020.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de



