Deux démineurs avaient perdu la vie suite à l'explosion d'un obus au dépôt du Waldhof à la mi- février. Gravement blessé et se déplaçant toujours avec une béquille, l'adjudant-chef John Lanser vient d'être décoré par le Premier ministre.

Le militaire blessé dans l'explosion du Waldhof honoré

Sept jours après la terrible détonation qui s'est produite le 14 février 2019 sur le site de stockage de munitions du Walhof, l'armée luxembourgeoise avait rendu un vibrant hommage aux deux sous-officiers chevronnés, l'adjudant-major Luc Derneden et l'adjudant-chef Mike van de Berg, tués sur place.

Se trouvant dans le même hangar, l'adjudant-chef John Lanser avait été grièvement blessé et ses jours étaient en danger. Après une longue opération, il était sorti du coma et avait à nouveau été opéré dans les semaines qui ont suivi, avait indiqué le ministre de la Défense(Déi Gréng) François Bausch, début mars.

C'est dans le cadre de la fête de la Saint-Martin que l'adjudant-chef a été décoré. Photo: EMA

Neuf mois après l'explosion le militaire rescapé a été honoré au Centre militaire à Diekirch ce 13 novembre au moment où l'armée a célébré sa fête patronale Saint-Martin en présence de Fernand Etgen, président de la Chambre des députés (DP), de Xavier Bettel, Premier ministre (DP) et de François Bausch, vice-Premier ministre et ministre de la Défense.

Xavier Bettel a remis la Croix d'Honneur et de Mérite militaire en vermeil à l'adjudant-chef John Lanser, portant toujours les stigmates de l'accident. Dans un tweet, le Premier ministre écrira ensuite: «Cet incident tragique nous rappelle les dangers auxquels nos soldats sont confrontés et qu'ils méritent notre plus profond respect.»

Am Déngscht vum Land ass den Adjudant-Chef John Lanser schwéier verwonnt ginn. Dëse tragesche Virfall erënnert eis un d'Geforen deenen eis Zaldoten ausgesat sinn a verdéngt eisen déifste Respekt. Dofir ass hien haut mat der Croix d’honneur& de mérite militaire ausgezeechent ginn. pic.twitter.com/TNPhMJtLLh — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 13 novembre 2019





Neuf mois après le drame, les raisons de l'explosion du Waldhof restent à déterminer. C'est en déplaçant l'obus de 48 kg de la Seconde Guerre mondiale, pourtant désamorcé, que les deux hommes avaient trouvé la mort.

Lors de son allocution, François Bausch a remercié tous les militaires pour leur engagement et a expliqué que le renforcement du personnel et des capacités militaires seraient «mises en service prochainement». Il a rappelé les missions à l'étranger et les soutiens fournis par l'armée lors de catastrophes naturelles au Luxembourg, comme après la tornade qui s'était abattue sur les communes de Pétange et Bascharage en août.