La mort violente d'une femme de 46 ans dans le sous-sol d'un restaurant au Kirchberg présente plusieurs anomalies.

Retrouvée morte au Kirchberg

Le meurtre de Sonia soulève plusieurs questions

(tb avec Steve Remesch) «A la meilleure des personnes». Voilà, le message écrit au crayon de couleur sur une feuille blanche A4 placée à l'extérieur de la façade vitrée, à droite juste à côté de la porte d'entrée du restaurant allemand franchisé proposant de la cuisine italienne au Kirchberg. Et en dessous: «ma Sonia on t'aime». Suivent trois emojis, deux qui pleurent avec des larmes rouge sang, et un triste qui envoie un baiser. Le message est signé Yann. Une personne qui reste inconnue. Sous le panneau se trouvent deux compositions florales.

Sonia D. est cette femme de 46 ans qui a été retrouvée morte le dimanche de Pâques au matin dans la cave du restaurant Vapiano de l'avenue Kennedy. Jusqu'à présent, peu d'informations ont filtré sur le crime au Grand-Duché. Seule certitude: la victime présentait des blessures importantes à la tête. Au sein de la police, on parle d'un meurtre d'une extrême violence.

Le corps sans vie d'une femme de 46 ans a été découvert dimanche dans le sous-sol de ce restaurant du Kirchberg. Photo: Chris Karaba

Mais ce n'est évidemment qu'un aspect qui rend cette affaire particulière. Un autre est que l'affaire a eu un écho médiatique considérable dans le pays de naissance de la victime depuis lundi. Et les journaux locaux, aussi bien les éditions régionales de la province de Campobasso, d'où Sonia D. est originaire, que les journaux nationaux, tirent leurs informations de l'entourage de la victime - familial et au-delà.

Le fiancé parle d'une attaque à main armée

«Ils ne me l'ont pas montrée, ils m'ont seulement dit que son crâne avait été fracassé avec un coup très violent», aurait par exemple affirmé son partenaire Sauro D., originaire d'Ombrie et vivant à Esch-sur-Alzette, à l'agence de presse Ansa. Et de poursuivre : «Je pense à une attaque à main armée, je ne crois pas que ce soit un acte prémédité». Sauro parle en outre de 3.000 euros qui auraient été volés dans le restaurant.

Ils vivaient ensemble depuis cinq ans et avaient l'intention de se marier - le 14 mai ou le 9 août, selon la presse. Sonia, qui travaillait comme chef de salle dans le restaurant, rentrait toujours tard à la maison. Il aurait alors déjà dormi. Lorsqu'il s'est réveillé le dimanche matin, il a pensé qu'elle était partie jusqu'à ce qu'il se réveille. Or, des clients étaient attendus pour le déjeuner. C'est pourquoi il a donné l'alerte.

L'amie cherche des explications

Ce que les médias italiens ne mentionnent pas: les homicides pour vol - c'est-à-dire les meurtres pour permettre un vol - sont une affaire très, très rare au Luxembourg. Et les agressions contre les employés de restaurant ne sont pas non plus à l'ordre du jour dans le pays. Pourtant, cela arrive.

Toutefois, en Italie, le traitement de l'affaire varie également d'un média à l'autre. C'est une amie de la victime qui soulève des questions sur l'hypothèse d'une agression incontrôlable. «Pourquoi était-elle seule dans le restaurant?», demande Catia B. dans un entretien avec le Quotidiano Nazionale. «Pourquoi a-t-elle été retrouvée dans la cave?», est une deuxième question, à laquelle elle apporte en fait immédiatement une réponse possible: l'argent était conservé dans la cave, et c'est de là que partent les places de parking.

Comme d'autres personnes de l'entourage de la victime, l'amie fait référence aux compétences de Sonia en matière d'arts martiaux: «Elle était ceinture marron en kung-fu. Il s'agit du deuxième niveau de formation le plus élevé. Pourquoi ne s'est-elle pas défendue?», demande son amie Catia. «Y avait-il peut-être plusieurs agresseurs?», poursuit-elle.

«Pourquoi a-t-elle été retrouvée dans la cave ?» Amie de la victime

Une question qui s'impose à ce stade, mais qui n'est pas abordée par Quotidiano, pourrait être la suivante: «Connaissait-elle peut-être l'agresseur?» L'amie pose en revanche une autre question, très pertinente: «Est-ce que 3.000 euros suffisent comme motif de meurtre?»

Toute la presse italienne cite en outre des caméras de surveillance qui pourraient éventuellement conduire aux réponses à ces questions et à d'autres encore. On ne sait pas si elles existent réellement au Kirchberg. Le service de presse de la justice reste, comme il est d'usage dans les enquêtes en cours, très réticent à répondre aux questions. L'expérience montre toutefois que de nouveaux éléments concernant l'affaire et le déroulement des faits pourraient être connus en cas de publication rapide d'un appel à témoins.

