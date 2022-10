A la veille de l'état de la Nation (ce mardi) et du projet de loi de finances pour 2023 (ce mercredi), les Déi Gréng ont un message clair à faire passer au Premier ministre et à sa ministre des Finances.

Rentrée parlementaire

Le message de déi gréng avant le discours de Bettel

Marc SCHLAMMES

«En aucun cas une politique de rigueur et d'austérité». Le message des Verts au Premier ministre Xavier Bettel et à la ministre des Finances Yuriko Backes (tous les deux DP) est clair et sans équivoque. Déi Gréng attendent du budget de la nation et du projet de budget pour 2023 des investissements dans une politique de mobilité durable et dans la construction de logements ainsi que des accents en matière de politique sociale - afin que le fossé entre les riches et les pauvres ne se creuse pas davantage, souligne la cheffe de groupe Josée Lorsché.

La politique sociale est l'un des thèmes que les Verts mettent en avant lors de leur rentrée parlementaire. Ils accordent une attention particulière à la pauvreté, qui a de nombreuses facettes et est multidimensionnelle au Luxembourg, selon Djuna Bernard, et qui demande des «solutions créatives», comme le souligne Josée Lorsché.

Le groupe des Verts considère qu'une stratégie nationale et interministérielle de lutte contre la pauvreté, avec des «objectifs concrets et orientés vers la réalité», constitue une telle solution. Il manque encore trop souvent une réflexion et une action en réseau au sein de la coalition, reconnaît Josée Lorsché.

Nous attendons beaucoup du gouvernement. Djuna Bernard

Les Verts estiment qu'il est nécessaire d'agir directement en matière de politique sociale dans le domaine des allocations, qui devraient être adaptées au coût réel de la vie, et dans celui des services sociaux. Pour Djuna Bernard, il est clair que la clé de répartition du personnel doit être adaptée et que la communication de leur travail et de leurs offres doit être améliorée : «Nous attendons beaucoup du gouvernement», ajoute-t-elle, citant comme autre tâche la lutte contre le sans-abrisme, où une prise en charge décentralisée et individualisée est nécessaire.

Un domaine qui rend les mesures d'accompagnement social incontournables depuis maintenant de nombreuses années est celui du logement. Même si les dépenses de l'État ont été multipliées par cinq depuis 2017, il est clair pour la présidente de la commission parlementaire Logement, Semiray Ahmedova, que la politique du logement doit rester une «mission centrale et prioritaire» du gouvernement.

Deux chantiers logement

Son collègue de parti Henri Kox a reçu des éloges et de la reconnaissance pour s'être récemment attaqué à deux grands chantiers en tant que ministre de tutelle. D'une part, la réforme de la loi sur les loyers - avec notamment la proposition de plafonner les loyers à 3,5% maximum du capital investi - et d'autre part, l'introduction envisagée d'une taxe sur la mobilisation et les logements vacants. Avec cette dernière, jusqu'à 5.000 logements vacants devraient être mis sur le marché, prévoit la députée, qui, tout comme le ministre Kox la semaine précédente, fait la promotion de la possibilité pour les propriétaires de recourir à la gestion locative sociale.

Semiray Ahmedova considère que la politique du logement doit rester une «mission centrale et prioritaire» du gouvernement. Photo: Chris Karaba

Dernièrement, Déi Gréng a dû faire face à la critique selon laquelle l'accord tripartite ne mettait guère l'accent sur la politique climatique. Josée Lorsché et François Benoy s'inscrivent en faux contre cette idée et soulignent que la transition énergétique est un élément important du pacte de solidarité 2.0. Cette transition est une nécessité absolue pour s'affranchir de la dépendance aux énergies fossiles, souligne la cheffe de groupe, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la dépendance au gaz et au pétrole russes.

Nous sommes sur la bonne voie. François Benoy

François Benoy souligne également que la politique menée ces dernières années a entre-temps porté ses fruits ; le Luxembourg a ainsi pu atteindre ses objectifs climatiques pour 2021. Même si ce résultat est en partie dû à la couronne - plus de travail à domicile, moins de transports - le député est optimiste : «Nous sommes sur la bonne voie».

Il est particulièrement important pour lui que les citoyens suivent cette voie et y participent activement, il fait référence à l'exemple du Conseil citoyen pour le climat, dont les recommandations doivent être intégrées dans la révision du plan national pour l'énergie et le climat. Pour promouvoir la participation citoyenne, François Benoy a demandé un débat d'orientation au Parlement.

