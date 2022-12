Avec des minimales comprises entre -7 et -9 degrés, il va faire très froid lors de ces prochains jours au Grand-Duché.

Météo

Le mercure va frôler les -10 degrés au Luxembourg

Laura BANNIER Avec des minimales comprises entre -7 et -9 degrés, il va faire très froid lors de ces prochains jours au Grand-Duché.

L'hiver est réellement en train de débarquer au Luxembourg. Ces 10 et 11 décembre, mais également au cours de la semaine qui s'annonce, les températures auront du mal à repasser dans le positif, selon le dernier bulletin de MeteoLux.

De la neige pour commencer une semaine qui s'annonce froide Les flocons sont tombés dimanche et lundi sur les hauteurs dans le nord du pays. Des températures basses sont attendues pour les jours à venir.

Le prévisionniste national indique que le mercure descendra très bas dans la nuit de samedi à dimanche. Dans le nord du pays, il fera entre -5 et -7 degrés, tandis que dans le sud, les températures seront comprises entre -2 et -4. Brouillard givrant et brume devraient ainsi être localement au rendez-vous ce dimanche matin.

Un temps glacial qui s'intensifiera lundi, avec des minimales pouvant aller jusqu'à -9 dans la matinée, tandis que les maximales se situeront, elles, entre -1 et 1 degré. «Un gel persistant est à prévoir», prévient ainsi MeteoLux.

Ces températures polaires amèneront-elles un peu de neige avec elles? Il ne faut pas s'attendre à une avalanche, même si le prévisionniste fait savoir que des flocons viendront colorer les paysages, dimanche, mardi soir, et mercredi. Lors de cette journée un à deux centimètres de poudre blanche sont attendus. Pour rappel, les premiers flocons sont tombés le vendredi 2 décembre au Grand-Duché.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

De quoi faire remonter en flèche la consommation de gaz et d'électricité. En effet, même si des économies d'énergie ont été constatées au Luxembourg ces derniers mois, il sera bien difficile de se passer de chauffage avec ces températures négatives.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.