Il va faire très chaud ce vendredi et ce samedi. MeteoLux a émis un avis de grande chaleur pour la journée de samedi. Les températures pourraient dépasser les 35 degrés à certains endroits.

Le pays placé en vigilance orange

Le mercure pourrait grimper jusqu'à 38 degrés samedi

Le mercure va s'affoler ce vendredi et ce samedi. Une vague de chaleur est en train de déferler sur la France. L'Hexagone s'attend à battre des records de température. Dès ce vendredi, les 40 degrés seront fréquemment atteints, voire dépassés sur un grand quart du sud-ouest du pays. Douze départements ont été placés en vigilance rouge, niveau le plus élevé du plan national canicule.

Vers un nouveau record de température pour un mois de juin Si la vague de chaleur qui s'abat en cette fin de semaine sur la France sera moins extrême au Luxembourg, les températures attendues samedi risquent tout de même de faire tomber les records de température.

Le Luxembourg va lui aussi connaître une bouffée de chaleur ce weekend, même si les températures ne seront pas aussi extrêmes que celles qui font suer les Français en ce moment.



Pour ce vendredi, MeteoLux a émis un avis de chaleur et placé le pays en vigilance jaune entre 14h et 21h. Cela signifie que les températures maximales se situeront entre 30 et 32°C. D'importantes concentrations d'ozone dans l'air sont également attendues, ce qui viendra affecter la qualité de l'air.

Un coup de chaud dans le sud

Comme en France, le pic de chaleur est attendu pour ce samedi au Grand-Duché. Dès 12 heures et jusqu'à 22 heures, le pays sera placé en alerte orange. Les températures s'échelonneront entre 33 et 35 degrés.

Et le coup de chaud pourrait être plus insupportable que prévu puisque jeudi soir, MeteoLux signalait sur Twitter que «des pointes à 38 degrés» à certains endroits du pays pourraient se produire, «dans le pire des cas». Le sud du Luxembourg est particulièrement concerné par ces températures anormalement élevées.



Une telle chaleur n'est pas sans danger, rappelle MeteoLux. Cela comporte des risques pour la santé, principalement pour les personnes âgées, les enfants ou encore les personnes atteintes de maladies chroniques. Le risque de déshydratation ou de coup de chaleur est élevé.

Ce pic de chaleur entraînera aussi des concentrations élevées d'ozone dans l'atmosphère. Le seuil européen d’information (180 µg/m³) risque d'être dépassé. Avec, pour conséquences possibles, une irritation des yeux et de la gorge, une diminution de la fonction respiratoire, des maux de tête,... Il est donc recommandé aux personnes sensibles de ne pas faire d’efforts physiques intenses à l’extérieur.

Quelques conseils Voici quelques conseils émis par la Santé pour se prémunir des fortes chaleurs: Fermez volets, rideaux et fenêtres pendant la journée et aérez la nuit.

Buvez beaucoup d’eau et régulièrement sur la journée (min. 1.5l d’eau par jour).



Evitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h-21h).

Couvrez-vous la tête pour sortir.Portez des vêtements légers.



Limitez vos activités physiques.

Restez en contact avec les personnes sensibles dans votre entourage et accompagnez-les dans un endroit frais. Les autorités invitent aussi les propriétaires d'animaux à veiller à leur bien-être en appliquant quelques recommandations simples: veiller à ce qu'ils aient de l'eau en quantité et en qualité suffisantes à leur disposition; ne pas abandonner les animaux dans des véhicules stationnés en plein soleil, même pour un court laps de temps et veiller à leur fournir un abri adéquat pour se protéger du soleil.

Cette vague de chaleur précoce devrait perdurer dans les prochains jours, selon les dernières prévisions. Mais elles seront accompagnées de faibles pluies et d'orages. Dimanche, le thermomètre pourrait encore afficher jusqu'à 32 degrés. Le mercure ne dépassera ensuite plus la barre des 30 degrés.



