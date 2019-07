Si, mercredi, le record de température enregistré durant un mois de juillet au Luxembourg a été battu, avec 37,7°C, ce jeudi pourrait encore bouleverser les classements.

Le mercure parti pour battre son record

C'est la station de mesures météorologiques du Findel qui, ce mercredi, a enregistré le nouveau record national de température pour un mois de juillet. Avec 37,7 degrés constatés, le précédent record officiel de 36,1°C datant du 4 juillet 2015 tombe à la seconde place. Mais à en croire Météolux, le palmarès devrait encore connaître du changement.

Pour ce jeudi, les prévisionnistes voient rouge sur l'ensemble du Grand-Duché. Un avis de «chaleur extrême» a donc été lancé. En clair: le mercure devrait encore bien grimper pour cette journée annoncée comme le top de la canicule de cette semaine.

On parle désormais de «maximales pour tout le pays entre 38 et 40°C», entre 12h et 21h. Le long de la Moselle, au centre du pays et le long de la frontière sud du pays les maximales pourraient même atteindre jusqu'à 42°C.

La canicule assoiffe terres et rivières Les cours d'eau luxembourgeois ont atteint leur niveau d'étiage avec trois semaines d'avance par rapport à l'an dernier. Les réserves souterraines sont, elles aussi, basses. La vigilance des autorités est donc accrue.

Autant dire que ce 24 juillet 2019 devrait effacer des tablettes le record absolu de 37,9°C établi les 8 et 12 août 2003. De quoi porter de nouveaux coups aux rivières du pays, comme à la qualité de l'air ou à la santé des habitants.

Pour mémoire, voici le Top5 des journées de juillet les plus chaudes depuis 1947:

24 juillet 2019: 37,7° 4 juillet 2015: 36,1 ° 21 juillet 1995: 35,7 ° 26 juillet 2006: 35,6 ° 2 juillet 2015: 35,5

Même dans les pays voisins, le soleil s'est tout autant montré sans pitié ce mercredi. La Lorraine a ainsi vu plusieurs de ses villes battre également des records de chaleur historiques. Ont ainsi été enregistrés: 39,7°C à Metz, 39,9 °C à Nancy ou 38,4°C au cœur des Vosges, à Epinal.

La Belgique voit elle aussi s'affoler les compteurs. L'Institut royal météorologique a annoncé, ce mercredi, que le pays avait battu la température extrême jamais enregistrée depuis des décennies. Au Nord-Est de l'Etat, sur la base militaire de Kleine-Brogel, le mercure est monté jusqu'à 39,9°C. Soit 2,2°C de plus qu'au Findel, petit écart qui compte énormément.

40,2°C à Sarrebruck-Burbach

Aux Pays-Bas, il a également fait particulièrement chaud: selon l’Institut météorologique royal des Pays-Bas, la journée la plus chaude des 75 dernières années a été mesurée à 38,8 degrés.



Côté allemand, les habitants de Sarrebruck-Burbach pouvaient, eux, se réfugier à l'intérieur ce 24 juillet. C'est un 40,2°C qui les attendait dehors, selon le service météorologique DWD. Là encore, le record de chaleur de 2015 de 40,3°C devrait probablement tomber ce jeudi.

Alors, quel lac ou étang du Luxembourg allez-vous choisir pour vous rafraîchir ? Photo: Julian Pierrot