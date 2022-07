Le ministre de l'Energie Claude Turmes se félicite de l'adoption du règlement européen sur une réduction de 15% de la consommation de gaz. En parallèle, une stratégie nationale de réduction de la demande d'énergie sera présentée en automne.

Accord européen sur le gaz

«Le meilleur moyen de réagir au chantage au gaz de Poutine»

Mélodie MOUZON Le ministre de l'Energie Claude Turmes se félicite de l'adoption du règlement européen sur une réduction de 15% de la consommation de gaz. En parallèle, une stratégie nationale de réduction de la demande d'énergie sera présentée en automne.

La tâche était ardue mais ils y sont parvenus. Ce mardi, les ministres de l'Energie de l'Union européenne, réunis à Bruxelles, sont tombés d'accord pour réduire leur consommation de gaz de 15% en prévision de l'hiver prochain. Cet accord intervient alors que Gazprom a annoncé ce lundi une nouvelle baisse drastique des livraisons de gaz russe.

Économies de gaz: l'Union européenne trouve un accord Les ministres de l'Energie de 26 des 27 pays de l'Union européenne sont parvenus à un accord à Bruxelles. Seule la Hongrie s'est opposée au texte.

La réunion des ministres de l'Energie de l'UE, à laquelle a participé Claude Turmes (déi Gréng), constituait une étape «importante et décisive», comme le souligne le ministère de l'Energie dans un communiqué, pour garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union européenne en cas de rupture totale des livraisons de gaz par la Russie.

Claude Turmes s'est bien évidemment félicité de l’adoption du règlement européen. «Même si le Luxembourg serait moins affecté que d’autres pays comme l’Allemagne ou l’Autriche en cas d’interruption totale des livraisons russes, nous devons faire preuve de solidarité et nous efforcer de réduire notre consommation d’énergie. La réduction de la demande contribuera également à la protection du climat et pourra avoir un effet positif sur la stabilisation des prix de l’énergie», a commenté le ministre à l'issue de la réunion.

«La Russie utilise l’approvisionnement énergétique comme arme. Le marché mondial du gaz est contraint et il est impossible de remplacer chaque mètre cube de gaz russe par un mètre cube de gaz issu d’une source alternative. Il manquait donc une initiative coordonnée du côté de la demande: il faut réduire notre consommation de gaz autant que possible», ajoute Claude Turmes qui estime qu'il s'agit du «meilleur moyen de réagir au chantage au gaz de Poutine».



Une mesure exceptionnelle et extraordinaire

Avec cet accord, les Etats membres ont fait preuve «de solidarité et d'unité». Le règlement du Conseil prévoit également la possibilité de déclencher une «alerte de l’Union» sur la sécurité de l'approvisionnement. Dans ce cas, la réduction de la demande de gaz deviendra juridiquement contraignante pour l’ensemble des États membres.

Le règlement est une mesure exceptionnelle et extraordinaire. Il s'appliquera pendant un an et la Commission européenne procédera à un réexamen pour envisager sa prolongation au regard de la situation générale de l'approvisionnement en gaz de l'UE, d'ici mai 2023.

Un plan et une stratégie nationale

En parallèle de ce plan européen, le ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire est en train de mettre à jour le plan d'urgence relatif à la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel du Luxembourg et d'élaborer une stratégie nationale de réduction de la demande d'énergie, avec l'ensemble des ministères et des acteurs concernés.

Le plan et la stratégie seront présentés au début de l’automne. «Le Luxembourg contribuera à la réduction de la demande de gaz naturel par une collaboration entre l'État, les communes, les citoyens et les entreprises. Des conseils pour économiser l'énergie sont déjà disponibles sur energie-spueren.lu. Ensemble, nous allons relever ce défi», conclut le ministre.

