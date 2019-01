Ce samedi après-midi, des militants du Mouvement écologique ont choisi le jour de l'ouverture de l'Autofestival pour pointer du doigt la voiture et l'accuser d'être l'une des causes du changement climatique.

Luxembourg 5

Le MECO fait son Autofestival à lui

Ce samedi après-midi, des militants du Mouvement écologique ont choisi le jour de l'ouverture de l'Autofestival pour pointer du doigt la voiture et l'accuser d'être l'une des causes du changement climatique.

(vb) - "Nous voulions contrecarrer la tendance qui va vers des modèles de voitures de plus en plus grands et qui consomment plus de ressources ", explique Cédric Metz, coordonnateur de l'action au sein du Mouvement écologique.

Les participants arboraient des banderoles portant des inscriptions telles que "Wéinstens gemittlech an de Stau" ou "Ech brauch een SUV fir an de Wantersport" afin de dénoncer l'utilisation inutile et abusive de la voiture sur les routes luxembourgeoises.



Ils ont également distribué des dépliants d'information sur les émissions de dioxyde de carbone des voitures équipées de moteurs à combustion.



5 Photo: Matic Zorman

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Matic Zorman Photo: Matic Zorman Photo: Matic Zorman Photo: Matic Zorman Photo: Matic Zorman

Selon le Mouvement écologique, les immatriculations de SUV frôlent le tiers des nouvelles immatriculations luxembourgeoises. Le MECO pointe également du doigt le fait que les Luxembourgeois achètent des véhicules de plus en plus performants amenant la puissance moyenne des véhicules à 164 chevaux, ce qui permet au Luxembourg d'être le leader européen en la matière.

Ce n'est pas un hasard si cette action arrive le premier jour du festival de l'automobile au Luxembourg. Les piétons de la zone piétonne de la capitale ont réagi en partie amusés et en partie intrigués.

"Nous avons eu de nombreuses discussions, par exemple, sur l'éco-bilan des voitures électriques ", explique Cédric Metz. La plupart des gens comprennent le problème du changement climatique sans en intégrer vraiment les conséquences sociales", conclut-il.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.