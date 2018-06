Le match Portugal-Espagne très suivi à Luxembourg

Le mouvement de grève dans le secteur des aides et des soins s'étend sous la pression de l'OGBL. En coulisses, ministères et directions des établissements touchés se sont retrouvés. La COPAS annonce avoir «proposé des solutions au gouvernement». Le LCGB exige d'ores et déjà «une solution nationale et durable». C'est au Conseil de gouvernement de trancher, ce vendredi.