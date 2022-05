Alors que la fin du port du masque dans les avions a été annoncée à l'échelle du Vieux continent par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), Luxair annonce ce vendredi abandonner aussi cette restriction sanitaire sur presque tous ses vols.

Pandémie de covid-19

Le masque tombe dans presque tous les avions Luxair

Laura BANNIER Alors que la fin du port du masque dans les avions a été annoncée à l'échelle du Vieux continent par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), Luxair annonce ce vendredi abandonner aussi cette restriction sanitaire sur presque tous ses vols.

A partir du lundi 16 mai, plus besoin de masque pour voyager à bord des avions européens. C'est en tout cas le souhait de l'agence européenne de la sécurité aérienne. Le centre européen de prévention et de contrôle des maladies a annoncé mercredi la fin du port de la protection buccale obligatoire concernant l'ensemble des avions et des aéroports du Vieux continent.

Une recommandation qui s'applique donc logiquement au Grand-Duché. D'abord frileux, souhaitant attendre une harmonisation européenne, Gilles Feith, directeur général de Luxair, ne cachait pourtant pas son envie que cette règle sanitaire ne devienne qu'un lointain souvenir. Ce sera chose faite dès lundi 16 mai, et ce, sur la plupart des vols de la compagnie aérienne luxembourgeoise.

Alors que les restrictions tombent peu à peu dans de nombreux pays, les voyageurs sont nombreux à reprendre le chemin des aéroports, après deux années au ralenti pour le secteur de l'aviation. De nombreuses infrastructures sont même engorgées en raison des touristes qui affluent en masse, à tel point que l'été est source d'inquiétude pour le secteur.

Fini en France, mais pas en Allemagne

Ajoutez à cela, donc, des mesures sanitaires qui ne sont pas les mêmes à l'échelle européenne, et c'est la panique. Lundi 16 mai, la France supprimera bien l'obligation du port du masque à l'échelle européenne, tandis que l'Allemagne la conservera. Le porte-parole du ministère allemand de la Santé, Hanno Kautz, a ainsi fait savoir que «l'obligation du masque dans les avions reste en place pour tous les vols intérieurs ainsi que pour les vols qui décollent et atterrissent en Allemagne».

Au Grand-Duché, le masque est tombé au Findel depuis la mi-mars. A partir de ce lundi, il ne sera donc plus obligatoire à bord des vols Luxair vers le Luxembourg, a fait savoir la compagnie dans un communiqué publié ce vendredi. Les passagers à bord des avions à destination de pays autorisant la levée du port du masque pourront également s'affranchir de cette restriction sanitaire.

Seules certaines lignes resteront concernées par l'obligation du port du masque. Il s'agit de celles à destinations des pays qui n'abandonnent pas la restriction, à l'image du Portugal, de l'Allemagne ou encore de l'Italie. Luxair indique qu'il sera demandé aux passagers à bord des vols desservant ces destinations de «se tenir informés de la réglementation appliquée par leur destination en matière de port du masque».

Fin avril, le directeur général de Luxair avait réaffirmé sa position: «Il faut laisser le choix aux voyageurs» et appellait ainsi à la levée de toutes les restrictions qui s'appliquent aux vols, et ce, au plus vite. Une mesure qu'il appuie par l'excellente qualité de l'air à bord des avions, en raison d'un système performant de filtrage, comme le rappelle la compagnie aérienne aujourd'hui. «La filtration de l’air dans la cabine étant efficace à 99,99% et renouvelée en moyenne toutes les 3 minutes, la plupart des polluants tels que la poussière, les allergènes, les organismes bactériens ou viraux, comme le covid-19, sont par conséquents éliminés», souligne notamment le communiqué.

