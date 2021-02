Le masque FFP2 reste encore facultatif

La ministre de la Santé luxembourgeoise assure qu'aucune obligation du port de ce type de protection n'est pour l'heure envisagée. Mais d'autres parties de l'Europe ont déjà adopté le FFP2 dans leur quotidien.

Patrick JACQUEMOT La ministre de la Santé luxembourgeoise assure qu'aucune obligation du port de ce type de protection n'est pour l'heure envisagée. Mais d'autres parties de l'Europe ont déjà adopté le FFP2 dans leur quotidien.

Dans les transports en communs, les commerces, les prestataires de service ou chez le médecin : depuis le 25 janvier, l'Autriche a rendu obligatoire le port du masque FFP2 dans tous ses lieux. Mais le Luxembourg n'est pas dans cette voie, vient d'indiquer Paulette Lenert (LSAP) interpellée sur le sujet par le député ADR Jeff Engelen. Un choix qui n'a rien de définitif, reconnaît la ministre de la Santé. Ainsi la direction de la Santé, «suit la discussion internationale sur ce sujet et a également été informée que le Centre européen des maladies infectieuses (ECDC) est en train de mener une nouvelle analyse sur l'utilisation potentielle de ces masques en population.»

De meilleurs masques pour une plus grande protection Au moment où de nouveaux variants plus contagieux du coronavirus se répandent, il devient nécessaire de porter des masques de meilleure qualité, respectant des normes plus strictes, ou à défaut, un masque chirurgical superposé à un masque en tissu, selon de nombreux experts.

L'Autriche a fait ce choix pour toute la population âgée de plus de 14 ans. Et pour s'assurer que cette mesure ne pénalise pas (trop) fortement les ménages les plus modestes, le prix de ces protections buccales a été contingenté : pas plus de 59 centimes pièce à la vente grand-public.

Lundi, la Bavière a elle aussi décidé d'imposer le masque FFP2 à ses habitants. Au moins dans les transports publics comme bus, tramways mais également en magasins. Il s'agit d'assurer par cette mesure une meilleure protection face notamment aux variants covid plus contagieux. Ce type de protection empêchant l'absorption par la bouche ou le nez de 94% des aérosols présents dans l'air.

Comme elle l'avait déjà signifié le mois dernier, Paulette Lenert considère donc toujours comme facultatif ce masque au Luxembourg. Il sera cependant exigé pour les élèves du secondaire susceptibles, en juin prochain, de quitter leur isolement pour passer leur examen de fin d'année.

Alors que le masque a été rendu obligatoire en maisons relais et salles de classe (hors cycle 1 et centres de compétence), depuis ce lundi, le ministre de l'Education ne s'est pas étendu sur la nature de cette protection. «Elle doit être adaptée», s'est contenté de commenter Claude Meisch (DP) la semaine passée. Buff, masques faits maison ou chirurgicaux restent donc admis pendant les cours.

