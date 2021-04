Le masque de rigueur pendant l'accouchement

Oui, même à l'heure de mettre au monde un enfant, une protection buccale s'impose pour la maman et les personnels aidant au travail. Même à l'heure de transmettre la vie, le virus reste bel et bien une menace.

Patrick JACQUEMOT Oui, même à l'heure de mettre au monde un enfant, une protection buccale s'impose pour la maman et les personnels aidant au travail. Même à l'heure de transmettre la vie, le virus reste bel et bien une menace.

«Pas confortable», le ministère de la Santé le reconnaît volontiers. Mais pas dangereux non plus. Donc, oui, le port d'un masque même durant un accouchement reste de rigueur. Et à cela les autorités ont un argument imparable alors que l'épidémie covid reste bel et bien présente : «Pendant l'accouchement, la mère respire beaucoup, rapidement et profondément, ce qui représente clairement une situation où les aérosols produits peuvent, potentiellement, être de bons vecteurs du virus».

D'ailleurs, la contamination est d'autant plus redoutée que la salle de naissance est bien un espace confiné où le covid pourrait facilement se transmettre d'un soignant vers la maman, ou inversement. Au député Jeff Engelen (ADR) qui s'interrogeait sur le fait, il a donc été répondu qu'il est «effectivement logique que les sages-femmes proposent de porter un masque lors de l'accouchement».

Mais, promis, si le rythme des infections baisse cette mesure ne sera plus appliquée. «Il y aura probablement des opportunités à l'avenir de faire des adaptations de cette règle», rassure le ministère pour qui serait choqué de cette contrainte supplémentaire. L'espoir d'un changement rapide vient notamment du fait que la vaccination des personnels hospitaliers est maintenant effective. Ce «bouclier sanitaire» constitué désormais, les injections anti-covid ont aussi été autorisées pour les femmes enceintes. Une double barrière s'érige donc petit à petit face au coronavirus.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier non plus l'usage de plus en plus fréquent des tests rapides, dans les services hospitaliers (maternité comprise). Leur emploi permet de détecter les cas positifs et d'agir en conséquence pour éviter tout risque de contamination.

Au passage, le ministère de la Santé profite de la réponse parlementaire pour rappeler «qu'en aucun cas le port du masque ne constitue un risque pour la santé». Taclant au passage cet a priori qui circule beaucoup : «Contrairement aux croyances de nombreuses personnes, l'apport en oxygène ne diminue pas quand on porte ce type de protection devant sa bouche». On respire...

