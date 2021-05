L'Etat luxembourgeois va acquérir le célèbre navire luxembourgeois qui a longtemps fait la joie des amateurs de croisières sur la Moselle. Le bateau deviendra un lieu de mémoire pour rappeler que c'est à son bord que les Accords de Schengen ont été signés.

Le "Marie-Astrid" s'ancre dans l'histoire

14 juin 1985, date des fameux Accords de Schegen. Ce jour-là, Luxembourg, France, Allemagne, Pays-Bas et Belgique autorisaient la libre-circulation des biens et des personnes sur l'ensemble de ce territoire. Et le MS Princesse Marie-Astrid II entrait dans l'histoire en accueillant les signataires de ce texte fondamental pour la construction européenne. Trente-six ans plus tard, pas question pour le Grand-Duché de laisser filer le navire dans les flots de l'oubli. D'où cette enveloppe de 5,8 millions d'euros validée en Conseil de gouvernement pour transformer le navire en lieu de mémoire.

D'ici 2025, c'est un bateau entièrement réaménagé qui viendra s'amarrer juste devant le Musée européen de Schengen. Le ministre du Tourisme, Lex Delles (DP), l'a expliqué jeudi. L'Etat rachète le bateau (qui effectuait des croisières sur le Danube ces dernières années) et l'aménagera de façon à «mettre en place un espace d’exposition et de performance adaptable à de nombreuses formes d’art ou d’activités». Manière d'offrir un cadre inédit à un rappel historique de l'importance des Accords (et du navire) pour l'histoire du Grand-Duché.

Ce jour de 1985, ont notamment signé les fameux Accords de Schengen : le secrétaire d’Etat luxembourgeois Robert Goebbels, la secrétaire d'Etat française Catherine Lalumière, Paul de Keersmaeker pour la Belgique et le secrétaire d’Etat allemand Waldemar Schreckenberger. Photo : Jean Weyrich

Au-delà de l'acte de mémoire, il s'agit bien d'une «revalorisation touristique» a souligné le ministre. Le Marie-Astrid sera ainsi maintenu en état de navigation et restera accosté au quai de la Moselle, à Schengen. Une réalisation qui confortera ainsi l'image de «symbole de l’Europe unifiée» qui colle à Schengen depuis 1985 et cette fameuse signature.

Une opportunité dont ne peut que se réjouir le bourgmestre de la commune mosellane. Un Léon Gloden qui, ce 5 mai, n'a pas caché sa satisfaction de disposer ainsi d'une «attraction supplémentaire».

Un navire mais déjà cinq vies Il n'existe pas un MS Marie-Astrid mais cinq bateau du même nom. Le plus ancien a été mis à l'eau à Wasserbillig en 1966, et il navigue encore mais du côté de Dinant (en Belgique) sous l'appellation de MS Le Sax. Le plus jeune date de 2010 seulement, et vogue depuis sur les flots de la Moselle.

C'est sur le deuxième modèle de Marie-Astrid (baptisé en 1985) que les Accords de Schengen ont été paraphés. Mais voilà déjà plusieurs années qu'il a quitté les eaux luxembourgeoises pour goûter aux charmes du Danube, sous le nom de MS Regenburg. Le voilà maintenant de retour au pays!

