Les 1.500 élèves disposent d'un nouveau bâtiment avec salle des fêtes, cantine et salle de sport. Le lycée a également été entièrement rénové.

Inauguration

Le lycée Michel-Rodange fait peau neuve

«Le charme et le caractère de l'ancien bâtiment devaient être conservés»: cette phrase a été prononcée par Jean-Claude Hemmer, directeur du lycée Michel-Rodange (LMRL), lundi après-midi lors de l'inauguration du nouveau bâtiment et de la rénovation.

Et c'est réussi. En effet, ceux qui sont entrés dans le bâtiment lors de la cérémonie sur le grillage à foin se sont vite souvenus de leur ancien temps au LMRL - et ce malgré les importants travaux de rénovation. Par exemple, les anciens carrelages au sol ont été conservés dans tout le bâtiment.

7 Ministres et responsables lors de la visite. Photo: Guy Jallay

Ce qui est nouveau, c'est l'ensemble de l'annexe. Celle-ci comprend une salle de fête, une cantine et, au sous-sol, une salle de sport avec un mur d'escalade. Les travaux ont commencé à l'automne 2018. Pour la rentrée 2021/22, les élèves et les enseignants avaient déménagé du bâtiment provisoire «Blumm» dans le nouveau bâtiment - même si les travaux n'étaient pas encore terminés. «C'était bien là-bas, mais c'est à la maison que l'on est le plus heureux», a déclaré Hemmer.

Jusqu'à il y a deux semaines, les électriciens étaient encore en train de travailler, expliquait encore le directeur ce lundi. L'ensemble de l'extension et de la rénovation a coûté 64 millions d'euros.

1.500 élèves, 58 salles

Sur ce dernier point, il faut aussi mentionner la transformation de l'ancienne salle des fêtes en bibliothèque. Des modifications ont également été apportées autour du bâtiment. Les «déserts d'asphalte», comme les appelle le ministre des Travaux publics François Bausch (Déi Greng), ont été remplacés par des espaces verts. Une terrasse et un jardin pédagogique ont été aménagés sur le toit du nouveau bâtiment. La façade, reconnaissable entre toutes, a été conservée.

L'agrandissement du lycée Michel-Rodange sur les bons rails La rénovation et l'agrandissement du lycée sur le campus Geesseknäppchen sont en bonne voie.

La disposition des 58 salles est presque la même qu'avant les travaux - y compris la salle de conférence «Proffe» tant redoutée. La nouveauté à cet étage est toutefois le terrarium avec les serpents.

1.500 élèves fréquentent actuellement le lycée Michel-Rodange. Certains d'entre eux étaient activement impliqués dans l'inauguration - pour l'accompagnement musical. Jean-Claude Hemmer a conclu son discours par cette phrase: «Michel Rodange serait fier».

