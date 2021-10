Le LESC fait désormais partie des 535 «Apple Distinguished Schools» du monde. Il s'agit donc du premier lycée luxembourgeois à entrer dans ce club très fermé.

Luxembourg 2 min.

Enseignement

Le lycée de Clervaux a tapé dans l'œil d'Apple

Dominique NAUROY Le LESC fait désormais partie des 535 «Apple Distinguished Schools» du monde. Il s'agit donc du premier lycée luxembourgeois à entrer dans ce club très fermé.

À la rentrée 2020, le Luxemburger Wort était allé découvrir ce jeune lycée Edward-Steichen qui faisait le pari d’un enseignement tourné vers les cultures numériques et l’innovation continue. Au-delà des moyens techniques déployés alors (un iPad par élève), la question essentielle était de savoir comment utiliser les potentialités de ces tablettes, comment disséminer à bon escient les nouvelles technologies éducatives au sein des classes. Mais le but était clair : doter les élèves de compétences et d’aptitudes tournées vers la résolution de problèmes, notamment en commun.

Déjà 26.500 iPads à disposition des lycéens Depuis 2016, le programme "one2one" propose de doter d'une tablette chaque élève de lycée. Plus qu'utile cette semaine notamment, alors que tous les scolaires sont à nouveau invités à suivre les cours depuis la maison.

Un an plus tard, la distinction accordée par Apple confirme la volonté du LESC de s’inscrire dans cette voie. Bienvenue dans le cercle très fermé des établissements ayant été retenus par le géant informatique pour rejoindre 534 autres Apple Distinguished Schools.

«Ce titre nous rassure sur le chemin que nous avons parcouru en moins de trois ans et nous permet de rejoindre le cercle de grands noms dans l’enseignement secondé par le numérique », commente le directeur du LESC. Un Jean Billa qui rappelle qu’en termes de pédagogie, l’innovation s’accompagne chaque jour. Le chef d'établissement salue à ce titre le dévouement de son équipe éducative : «Cela n’a pas été sans effort, car il faut se battre au quotidien contre nos habitudes pédagogiques, acquises pour certaines à une époque où nos élèves n’étaient même pas nés».

C'est par ce message officiel d'Apple que le lycée a appris qu'il était sélectionné.

Plutôt qu’un accomplissement, Jean Billa préfère évoquer un palier, à partir duquel le lycée Edward-Steichen pourra également puiser de l’inspiration auprès des autres Apple Distinguished Schools. En attribuant ce certificat, valable trois ans, Apple reconnaît la mise en pratique d’une vision, qui ne se limite pas à utiliser la tablette comme simple substitut aux modes d’apprentissage traditionnels. L’accent est mis sur la créativité, l’exploration de savoirs, le travail collaboratif et un usage de la technologie pertinent.

L'obligation scolaire prolongée jusqu'à 18 ans Si jusqu'à présent, au Luxembourg, l'enseignement était obligatoire de 4 à 16 ans, le ministre de l'Education a annoncé lundi que le temps scolaire allait être augmenté de deux ans. Cela en réaction avec un taux de décrochage, «encore trop important».

Il va de soi que, pour entrer dans ce cercle, Apple exige certains prérequis parmi lesquels figurent la mise à disposition d’un iPad ou iMac par élève et membre du personnel enseignant et une utilisation jugée innovante de ces outils. Pour la «marque à la pomme», l'opération permet de promouvoir certains produits éducatifs certes, mais au-delà la firme attend surtout de ses partenaires un retour d'expérience de la part des élèves comme des enseignants. A charge ensuite pour les développeurs d'Apple d'améliorer les programmes.

Allemagne, France et Belgique comptent respectivement onze, six et trois établissements estampillés Apple Distinguished Schools. Les 535 établissements de ce club sont aujourd'hui répartis dans 32 pays.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.