L'équipe de «storytelling» du «Luxemburger Wort» a convaincu le jury du prix des médias avec son travail de l'été 2021.

«De la victime à l'agresseur»

Le «Luxemburger Wort» remporte l'«Amnesty Mediepräis 2022»

(m. m. avec Tom RÜDELL) - Amnesty International Luxembourg a désigné mardi soir aux Rotondes les lauréats de cette année du «Amnesty Mediepräis». Le «Luxemburger Wort» a gagné dans la catégorie «Multimédia» avec le reportage «Vom Opfer zur Täterin» de Sibila Lind, Jean-Michel Hennebert, Dominique Nauroy et Christophe Olinger. La production parle d'une femme originaire du Brésil qui est victime de harcèlement sexuel - et pour qui une plainte se transforme en boomerang parce que son statut de séjour au Luxembourg n'est pas clarifié.

Le pouvoir de mon père Linda a été victime de violence domestique lorsqu'elle était jeune fille. Aujourd'hui, elle rompt pour la première fois le silence et raconte sa vie sous le joug d'un père violent - un policier.

Voici ce que le jury en a pensé : «Les auteurs racontent cette histoire avec un grand respect et mettent en évidence les problèmes systémiques qui font que ni la loi ni la politique ne créent un cadre pour protéger les personnes sans papiers contre les violations fondamentales des droits de l'homme».

Dans la catégorie «Multimédia», une série d'articles sur la crise du logement publiés entre novembre 2020 et juin 2021 sur wort.lu était également nominée.

Les autres gagnants

Catégorie Articles : Luc Caregari (Reporter) pour «Ausbeutung hinter legaler Fassade» (Exploitation derrière une façade légale).

Catégorie Audiovisuel : Diana Hoffmann (RTL Radio) pour «D'Pandemie huet vill Migranten ouni Pabeieren an eng prekär Situatioun bruecht» ( «La pandémie a mis de nombreux sans-papiers dans une situation précaire») et Caroline Mart (RTL Télé) pour «Mëssbrauch a seng Konsequenzen» («La maltraitance et ses conséquences»).

Le jury était composé de : Petz Bartz, journaliste à RTL Télé et lauréat du prix Amnesty Medie 2020 ; Véronique Faber, présidente du conseil d'administration de la radio 100,7 ; Isabelle Schmoetten, chargée de la politique sociale au CID | Fraen an Gender ; Prof. Lukas Sosoe, professeur de philosophie politique et de philosophie du droit à l'Université du Luxembourg.

