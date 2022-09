On lit à nouveau plus de journaux, alors que la radio et la télévision perdent du terrain. C'est ce qui ressort de la dernière enquête sur l'audience de la presse luxembourgeoise.

Le «Luxemburger Wort» gagne des lecteurs

On lit à nouveau plus de journaux mais on écoute moins la radio et on regarde moins la télévision. C'est ce qui ressort de la mesure d'audience de la presse luxembourgeoise, réalisée deux fois par an par l'institut de sondage Ilres. Dans l'ensemble, la presse quotidienne imprimée a nettement gagné du terrain par rapport aux médias audiovisuels.

Selon les données recueillies par Ilres, c'est notamment le Luxemburger Wort qui progresse : chaque jour, le plus grand quotidien du pays est lu par 137.500 personnes. Par rapport à l'étude semestrielle précédente, cela représente tout de même une augmentation de 5%, soit 7.000 lecteurs supplémentaires. Six Luxembourgeois sur dix utilisent les offres du Luxemburger Wort, que ce soit dans le journal imprimé, sous forme d'e-paper ou avec le portail en ligne et les applications d'actualités. En additionnant ces chiffres et en les corrigeant des doubles utilisations, on obtient pour la marque Luxemburger Wort une pénétration totale de 162.000 lecteurs.

Dans le domaine des portails d'information sur Internet, RTL conserve sa position de leader. Il est suivi par le site gratuit lessentiel.lu et wort.lu, dont une partie du contenu premium est réservée aux abonnés. En ce qui concerne les hebdomadaires, le leader Télécran obtient un taux de pénétration de 10,6 %, soit 57.400 lecteurs, devant la Revue avec 6,7 % et 36.600 lecteurs, tandis que dans le domaine de la presse automobile, Auto-Moto (éditions Mediahuis Luxembourg) se place pour la première fois devant la Revue automobile.

L'étude Ilres Plurimedia 2022.II a été réalisée à la demande des trois plus grandes entreprises de médias luxembourgeoises (Editpress, IP Luxembourg/CLT-Ufa ainsi que Mediahuis Luxembourg) avec le soutien du gouvernement. Les personnes ont été interrogées au cours du premier semestre pour la presse écrite et les médias audiovisuels par téléphone (fixe et mobile) et via des sites Internet.

