Fini les discussions. La façon correcte d'écrire la langue de Michel Rodange est dictée par un seul manuel de référence désormais. Le luxembourgeois deviendra aussi une nouvelle matière dans l'enseignement secondaire dès la rentrée 2021-2022.

Le luxembourgeois s'offre une seule orthographe

Maurice FICK

C'est une vraie révolution pour tous ceux qui couchent la langue de Michel Rodange sur papier ou écran. Et une véritable aide pour tous ceux qui souhaitent la maîtriser à l'écrit. Sans faire de faute. Le Conseil de gouvernement a avalisé ce 15 novembre la réforme de l'orthographe luxembourgeoise. De plus en plus plébiscitée, la langue se structure et se donne les outils pour surfer sur un succès encore plus grand.

Le manuel de référence intitulé d'Lëtzebuerger Orthographie tient en 111 pages. Il est plus complet que ses deux prédécesseurs et permet d'apprendre plus facilement l'orthographe pour les non-germanophones, comme l'explique Luc Marteling, directeur du Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch (Centre pour le luxembourgeois).

Mais pas de panique l'ancienne orthographe est encore tolérée pour un temps: «Les règles actuelles restent valables jusqu'en septembre 2020, à côté de l'orthographe complétée», pose Claude Meisch, ministre de l'Education nationale (DP).

Le manuel de l'orthographe actualisée est gratuit. Sa version papier est disponible au Centre pour le luxembourgeois (163, rue du Kiem à Strassen), il peut aussi être commandé via son site internet ou être téléchargé en format pdf. Il sera aussi au ministère de l'Education nationale (29, rue Aldringen à Luxembourg) et ce week-end au salon du livre de Walferdange.

Photo: Maurice Fick

Nouvelle matière dans le secondaire

Le luxembourgeois deviendra aussi une nouvelle matière dans l'enseignement secondaire dès la rentrée 2021-2022. Cela à raison d'une heure par semaine en classe de 4e dans l'enseignement classique et en classe de 3e dans l'enseignement général, annonce Claude Meisch.

Alors que l'Institut national des langues (INL) a ouvert en septembre un nombre record de classes et de cours, pour répondre à l'explosion de la demande qui ne se dégonfle pas, l'offre doit être adaptée aux contraintes professionnelles des adultes qui souhaitent apprendre le luxembourgeois.

Un système d'apprentissage en ligne est dans les tuyaux et «sera lancé en septembre 2020 pour toucher un plus grand nombre d'apprenants au Luxembourg, dans la Grande Région mais aussi partout dans le monde». Les tests d'évaluation de niveau pourront aussi se faire en ligne.

A noter que le Lëtzebuerger Online Dictionnaire (LOD), reste le dictionnaire de référence en ligne pour l'orthographe et que le site Spellchecker.lu prend déjà en compte les nouvelles règles.