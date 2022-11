Fin novembre 1972, il y a 50 ans, Harald E. et Alphonse F. ont tenu Trèves et le monde en haleine avec une prise d'otages dans un magasin d'armes.

Prise d'otages spectaculaire

Le Luxembourgeois s'était improvisé gangster à Trèves

Fin novembre 1972, il y a 50 ans, Harald E. et Alphonse F. ont tenu Trèves et le monde en haleine avec une prise d'otages dans un magasin d'armes.

Par Tom Rüdell et Marvin Schieben

La courte évasion d'Alphonse F. s'est terminée près de la frontière luxembourgeoise grâce à la minutie de la Deutsche Bundesbahn (l'actuelle compagnie ferroviaire nationale). Le 28 novembre 1972, à 16h06 exactement, Nikolaus G., garde-barrière au passage à niveau sur la route fédérale 49 à Trèves-Zewen, baissait la barrière de la voie ferrée. Non pas parce qu'un train arrivait, mais parce que son chef de circulation de la gare de Trèves-Ouest le lui avait demandé par téléphone.

Le chef du garde-barrière avait vu plusieurs véhicules passer à toute vitesse devant le pont romain de Trèves en direction du Luxembourg. Et comme il avait entendu à la radio ce qui s'était passé à Trèves depuis la veille, il s'est empressé de téléphoner à Zewen. C'est là que s'est déroulée une véritable épreuve de force: une Mercedes 220 blanche s'est arrêtée devant la barrière, suivie de six voitures de police. Au-dessus, un hélicoptère de la police fédérale des frontières.

Alphonse F., le conducteur de la Mercedes, tire deux fois avec un revolver sur un policier, qui réplique avec son pistolet-mitrailleur - 20 fois. Les images de la Mercedes «Stroke 8» criblée de balles ont fait le tour du monde. F. s'est rendu, a été touché à la cuisse et a finalement été arrêté - presque 24 heures exactement après avoir commis l'un des crimes les plus spectaculaires de l'histoire allemande d'après-guerre, auquel il n'a survécu que par chance.

Du cinéma à la réalité

Mais comment le Luxembourgeois de 23 ans s'est-il retrouvé avec une balle dans la jambe à une barrière de la gare de Trèves ? La veille, il s'était rendu avec Harald E., un Allemand de 22 ans, dans une armurerie de la Paulinstraße à Trèves. Tous deux voulaient s'y «procurer» des armes afin de braquer plus tard une banque.

Alphonse F. n'avait aucune expérience en la matière, Harald E. si - il avait fui la RDA en 1969 et avait tenté de braquer une banque à Hambourg en 1970. Il avait été arrêté pour cela, car il avait moins de 21 ans. Il s'était soustrait au «reste de la peine avec sursis» en s'enfuyant en Espagne. Lors de son voyage de retour, le 25 novembre, il avait fait la connaissance du chômeur F. et de son amie à la gare de Luxembourg, soit seulement deux jours avant le braquage de Trèves.

C'est une rencontre fortuite qui va leur coûter cher à tous les deux. En effet, autour d'une bière, ils parlent du film «Bloody Friday» de Rolf Olsen, que F. et son amie ont vu la veille au Yank Cinema de la rue Sainte-Zithe - un film de gangsters brutal, centré sur un braquage de banque suivi d'une prise d'otages. La critique du film dans le Luxemburger Wort du 24 novembre écrivait : «Pas mal du point de vue artisanal, le film se délecte du plaisir de faire couler le sang et son attitude sensationnaliste a un effet directement répulsif. [...] Réservé aux adultes».

Le Yank Cinema de la rue Sainte-Zithe n'existe plus aujourd'hui. Photo: cinematreasures.org / Buffer

A posteriori, il est presque effrayant de voir avec quelle précision les deux jeunes hommes vont rejouer le film - malgré la prémisse qu'il se termine par la mort des preneurs d'otages. Apparemment, ils se croyaient plus malins que les gangsters du film. F. et E. prennent le train pour Sarrebruck le matin du 26 novembre. Ils veulent y chercher un magasin d'armes approprié. Mais Sarrebruck leur semble trop risqué. Ils se souviennent d'un magasin «plus approprié» de leur escale à Trèves et s'y rendent le lendemain.

Le 27 novembre, vers 10 heures du matin, ils entrent pour la première fois chez «Waffen Weber» dans la Paulinstraße et se font montrer un fusil de petit calibre de type Erma. Avec la désignation du type, ils se rendent dans un autre magasin, «Waffen Wagner» sur le Hauptmarkt (Le marché principal qui existe encore aujourd'hui à un autre endroit) et se procurent les munitions correspondantes.

La critique de cinéma du "Wort" du 24 novembre - trois jours avant le passage à l'acte. Photo: LW-Archives

Dès le début, on tire à balles réelles

A 16h07 commencent les «24 heures d'horreur de Trèves», comme le procureur général de Trèves Peter Fritzen intitulera en 2020 son essai à lire sur les faits. F. et E. entrent à nouveau chez «Waffen Weber», se font à nouveau présenter le fusil, détournent l'attention du propriétaire Hermann Weber, 43 ans, chargent l'arme et le menacent. Le propriétaire croit d'abord à une blague, puis s'enfuit dans la pièce voisine et est blessé au bras par E. alors qu'il s'enfuit.

Il souffre d'une fracture de l'avant-bras, mais parvient à s'enfuir. Sa femme Käthe, enceinte, et sa fille Katharina, âgée de huit ans, restent dans le magasin. L'agression s'est transformée en prise d'otages, la prise d'otages va devenir un siège, une guerre des nerfs - avec une intervention de la police comme la «République de Bonn» en a encore rarement connu.

Dès 16h11, la police est sur place. Weber parvient à faire sortir discrètement sa fille de la pièce voisine et à la mettre en sécurité par l'entrée arrière. Sa femme de 36 ans est l'otage restant. Dès le début, les tirs sont nourris et d'autres personnes sont blessées. E. tire avec un fusil de chasse sur un policier à travers la porte vitrée, puis sur d'autres agents dans l'arrière-cour. Les policiers répliquent en tirant.

Quelques minutes plus tard, des tireurs d'élite se postent dans la villa en face de chez eux, ils essuient eux aussi des tirs et ripostent, mais ne touchent pas. Toute la nuit, E. et F. tirent au hasard sur les voitures, les lampadaires, les enseignes lumineuses, les vitrines dans la Paulinstraße, désormais bouclée, et continuent de tirer sur les policiers. Entre-temps, une foule s'est rassemblée près du barrage à l'avant de la Paulinstraße, des équipes de caméras et des journalistes internationaux sont venus à Trèves.

Une intervention de cette ampleur n'était pas seulement un terrain inconnu pour la police de Trèves. La prise d'otages aux Jeux olympiques de Munich n'avait eu lieu que quelques mois auparavant et l'unité spéciale GSG 9 avait été créée en septembre pour y répondre - les autorités de sécurité allemandes apprenaient tout juste à gérer les situations de terrorisme.

Le médecin et le journaliste

A Trèves, deux hommes vont désormais jouer un rôle important pour la suite des événements : le médecin Günther Hoffmann, qui se trouve sur les lieux pour la Croix-Rouge allemande, et le journaliste du Bild Horst Reber, de Francfort, qui arrive aux premières heures du 28 novembre. Hoffmann a été chargé par le maire Josef Harnisch de mener les négociations - un coup de chance visiblement, on se connaissait de divers comités. Et Hoffmann a bien fait son travail, il a eu la patience et les nerfs nécessaires pour influencer les preneurs d'otages qui agissaient de manière de plus en plus erratique et pour gagner leur confiance.

Le médecin négocie la demande de rançon de 500.000 DM (valeur actuelle : près de 900.000 euros) à 40.000 DM (environ 70.000 euros). Comme véhicule de fuite, E. et F. demandent une Mercedes 220, ce qui leur est finalement accordé. La voiture avait été préparée avec une balise de localisation, ce qui s'est avéré inutile par la suite, vu la brièveté de la fuite.

Horst Reber, 28 ans à l'époque, était à Trèves en tant que reporter de la rédaction du Bild de Francfort. Lorsque la direction des opérations a demandé lors d'une conférence de presse si quelqu'un était prêt à se faire remplacer par Mme Weber, Reber s'est porté volontaire - ce qui lui a valu plus tard la croix fédérale du mérite. Il n'était toutefois pas le seul candidat, huit journalistes au total s'étaient proposés.

Comme le rapporte plus tard le Trierische Volksfreund, on a même failli procéder à un tirage au sort. Mais au lieu d'une loterie bizarre, c'est finalement la police qui a décidé. Peu avant 7 heures, Käthe Weber est libérée après 15 heures et Reber est assis dans le magasin avec les preneurs d'otages. La situation est confuse. Le Dr Hoffmann ne cesse d'appeler pour négocier, mais des médias de toute l'Allemagne ont également trouvé le numéro du magasin et bloquent la ligne. De plus, les tirs continuent.

Peu avant 12h30, Reber téléphone à sa rédaction, tout en insistant sur la nécessité de trouver une solution. La direction des opérations envisage de donner l'ordre de tirer aux tireurs d'élite, mais décide de ne pas le faire. Au lieu de cela, le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-Palatinat, Heinz Schwarz, donne sa parole d'honneur aux malfaiteurs de les laisser partir avec 40.000 DM, mais sans otage dans la Mercedes, et de ne pas les poursuivre pendant une heure.

Les preneurs d'otages acceptèrent la proposition, non sans insister pour que la déclaration du ministre leur soit remise signée, lue publiquement par Hoffmann au mégaphone et diffusée à la radio et à la télévision.

Vous êtes en avance, bande de porcs!

La parole d'honneur de Schwarz, ou plutôt la question de savoir s'il l'a rompue, fera l'objet de nombreuses discussions par la suite - car les deux auteurs ont été arrêtés dans l'heure promise. Alphonse F. aurait crié lors de son arrestation «Vous êtes en avance, bande de porcs». Schwarz s'est justifié plus tard en disant que le temps avait commencé à s'écouler avec la libération de Reber - mais la Mercedes n'aurait démarré qu'après que E. eut compté la rançon pendant plusieurs minutes et l'eut partagée avec F..

Selon Schwarz, qui s'est confié au Trierischer Volksfreund, il aurait également renié sa parole «sans scrupules moraux» si quelqu'un était de cet avis. En fin de compte, le succès lui donne raison : la prise d'otages de Trèves est la première en Allemagne qui n'a fait aucune victime.

E. et F. n'auraient pas eu besoin de plus de temps, car leur fuite est aussi chaotique que leur prise d'otages. Ils se dirigent vers Schweich au nord, se perdent à Kenn. E. continue à pied, F. repart vers le sud en traversant la ville en direction de Luxembourg.

La police soupçonne d'abord E. d'être encore dans la Mercedes, mais intervient finalement à Kenn. E. est arrêté à 16h20, cinq minutes après son complice luxembourgeois qui était resté bloqué à la barrière de chemin de fer de Zewen.

Un procès spectaculaire

A l'automne 1973, un procès a lieu à Trèves, qui se déroule lui aussi de manière assez spectaculaire. Lors de la reconstitution le 18 octobre, de nombreux badauds se rassemblent devant les vitrines des magasins, comme cela avait déjà été le cas lors de la prise d'otages, comme en témoigne une photo récemment apparue.

Lors de l'audience, Harald E. assume certes sa responsabilité et disculpe Alphonse F., mais il profite également de ses déclarations pour lancer des slogans politiques frappants - «Ce n'est pas Alphonse, mais vous qui êtes coupables, c'est vous qui êtes accusés ; Alphonse est devenu la victime du capitalisme», cite-t-il dans le Luxemburger Wort.

E. se plaisait manifestement dans le rôle du meneur au sang-froid, c'est F. qui «ne voulait pas d'effusion de sang». Il était le «patron», avait déjà écrit le Wort peu après l'arrestation des deux «apprentis gangsters». E. nie cependant devant le tribunal l'une des accusations les plus graves à son encontre : le viol avéré de l'otage Käthe Weber une heure avant sa libération - le Wort écrit dans le ductus de l'époque qu'il s'agit d'une «fornication forcée».

Le Dr Hoffmann et Horst Reber témoignent en faveur des deux auteurs. Selon Hoffmann, ils «ne doivent pas être qualifiés de gangsters froids [...] mais de jeunes hommes immatures qui n'étaient pas conscients de leur manière d'agir». Reber a déclaré qu'avant sa libération, ils lui avaient assuré vouloir «commencer une vie sans criminalité» à l'avenir. Ces déclarations ne changent pas grand-chose : Harald E. est condamné à 14 ans de prison pour vol à main armée, extorsion de fonds en réunion, viol, prise d'otages et tentative de meurtre en réunion sur l'armurier Weber.

Pour Alphonse F., ce sera douze ans - l'accusation de viol n'est pas retenue contre lui, mais les juges considèrent que le tir sur le policier à Zewen est également une tentative de meurtre. Les peines sont purgées, F. obtient une libération conditionnelle et est un homme libre en 1985. E. tombe malade psychiquement, sa détention est interrompue à plusieurs reprises, elle n'est purgée qu'en 1997.

La position des tireurs d'élite dans la villa Henn, en face du magasin d'armes. Photo: Marvin Schieben

Les victimes obtiennent un dédommagement qui correspond à peu près au montant de la rançon, mais n'en voient pas un centime - il n'y avait rien à prendre chez les coupables, écrit laconiquement le Trierische Volksfreund en 2007. La protection des victimes est également une chose que la République doit encore apprendre : Il n'y a pas eu de soutien psychologique ou de suivi post-traumatique, ni pour elle, ni pour ses parents, déclare sa fille Katharina dans la même interview du Volksfreund.

Un peu plus tard, à Trèves, un acte similaire bien plus anodin et quelque peu bizarre a eu lieu lorsqu'un jeune homme de 20 ans est entré dans un bar de Trèves-Nord début décembre 1972, armé d'un pistolet à gaz, en annonçant qu'il allait tirer sur le tenancier. Plus tard, il s'est retranché dans la salle de classe d'une école voisine, a pris l'institutrice en otage et n'a renoncé que lorsque sa mère est intervenue (selon le Spiegel, en «se glissant dans la salle de classe»- selon le Luxemburger Wort, en négociant avec le preneur d'otage depuis la cour de l'école).

4 Aujourd'hui, le tracé de la B49 est différent. Le passage à niveau n'existe plus non plus à cet endroit. Photo: Marvin Schieben

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Aujourd'hui, le tracé de la B49 est différent. Le passage à niveau n'existe plus non plus à cet endroit. Photo: Marvin Schieben Photo: Nachlass Michael Streit Photo: Lé Sibenaler Photo: Nachlass Michael Streit

Selon le Spiegel, la police devait trouver une nouvelle tactique après le bluff de la Paulinstrasse (la parole d'honneur, trahie ou non, du ministre Schwarz). D'une part, cela a été le cas : les forces d'intervention se sont professionnalisées et les négociateurs «neutres» comme le médecin de la Croix-Rouge allemande, le Dr Hoffmann, font depuis longtemps partie de la norme lors d'une telle intervention.

D'autre part, 16 ans après l'attaque des «Waffen Weber», a eu lieu le «drame des otages de Gladbeck», au cours duquel presque tout a mal tourné du point de vue de la police. On y déplora finalement trois morts et le futur rédacteur en chef de Bild, Udo Röbel, avait joué un rôle bien moins glorieux que son collègue Horst Reber à Trèves - Röbel était monté dans la voiture de fuite à Cologne pour montrer aux gangsters comment quitter la ville. Collaboration : Christina Gerstenmayer, LW-Archiv.

Sources: Peter Fritzen, Trierischer Volksfreund, LW-Archives et Der Spiegel

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

