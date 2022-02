Le luxembourgeois n'est plus la langue maternelle que d'un élève sur trois. Début de la décennie, ils étaient encore 60% des élèves à être des locuteurs natifs du luxembourgeois.

Luxembourg 3 min.

Journée internationale de la langue maternelle

Le luxembourgeois est de moins en moins parlé à la maison

Mélodie MOUZON Le luxembourgeois n'est plus la langue maternelle que d'un élève sur trois. Début de la décennie, ils étaient encore 60% des élèves à être des locuteurs natifs du luxembourgeois.

Le 21 février marque chaque année la Journée internationale de la langue maternelle, organisée par l'UNESCO. Une journée particulièrement importante au Luxembourg pour la défense de la culture de la langue maternelle, dans un pays baigné par la diversité linguistique. Les situations de la vie quotidienne montrent à quel point, au Grand-Duché, langue maternelle et langues étrangères peuvent coexister, voire mutuellement s'enrichir.

Luc Schmitz: «Le luxembourgeois prend de plus en plus de poids» Pays multiculturel et polyglotte, le Luxembourg fait figure d'exemple tant il attire de nationalités différentes sur son sol. Un entretien avec le directeur adjoint de l'Institut national des langues s'imposait après ces deux années de crise sanitaire pour faire le point sur leur apprentissage.

Pour autant, le luxembourgeois a de moins en moins la cote. Du moins à domicile. C'est le constat dressé récemment par le ministre de l'Education nationale Claude Meisch (DP), dans une réponse à une question parlementaire du député Fred Keup (ADR). Lors de la dernière rentrée scolaire, seul un élève sur trois fréquentant le fondamental avait le luxembourgeois comme langue maternelle, selon les données transmises par le ministre. Même si ce chiffre est stable depuis quelques années, il marque une dégringolade par rapport au début de la décennie, où 60% des élèves déclaraient que le luxembourgeois était leur langue maternelle.

80% des élèves l'utilisent

Reste que le luxembourgeois, s'il n'est la langue maternelle que d'un élève du fondamental sur trois, est parlé par une très écrasante majorité d'enfants de 4 à 12 ans, puisqu'ils sont plus de 80% à l'utiliser. Suit le français, parlé par 58% des enfants de 12 ans, puis l'allemand (47%) et le portugais (25,7%). L'anglais est parlé par 10% des jeunes élèves luxembourgeois.

Pour le ministre, il ne faut cependant pas mal interpréter ces chiffres. Le taux de locuteurs natifs du luxembourgeois a effectivement diminué en pourcentage, «car de nombreuses personnes sont venues au Luxembourg de l'étranger.» Mais en chiffres absolus, «il n'est pas vrai qu'au Luxembourg de moins en moins d'habitants parlent luxembourgeois», a ainsi indiqué Claude Meisch. C'est même le contraire: jamais autant de personnes n'ont parlé la langue, même s'il ne s'agit pas de leur langue maternelle. Depuis de nombreuses années en effet, les immigrés sont environ 10.000 chaque année à apprendre le luxembourgeois.

47,2% d'étrangers

Alors, doit-on s'inquiéter de voir le luxembourgeois être de moins en moins parlé par les jeunes résidents? Le ministre de l'Education nationale ne se montre pas inquiet. «L'évolution actuelle ne montre pas que le taux d'élèves de l'enseignement primaire (sans préscolaire) ayant le luxembourgeois comme première langue baisserait encore significativement», a-t-il expliqué dans sa réponse parlementaire.

Le facteur le plus important à ce sujet reste l'immigration. «Le nombre absolu d'élèves dont la première langue est le luxembourgeois restera probablement stable. Mais en termes de pourcentage, cela dépend du nombre de personnes qui entrent dans le pays.» Aujourd'hui, 47,2% de la population luxembourgeoise est composée d'étrangers et 170 nationalités se côtoient. La communauté la plus importante reste celle des Portugais (14,8% de la population). Elle est suivie par les ressortissants français (7,6%), italiens (3,7%), belges (3%) et allemands (2%).

Encourager le luxembourgeois à la maison

Pour le ministre, «le luxembourgeois à la maison peut être soutenu en encourageant les parents qui parlent luxembourgeois à utiliser la langue avec leurs enfants». Parler plusieurs langues à la maison permet de familiariser les enfants à utiliser plusieurs langues dans leur vie de tous les jours.

Quant à l'offre scolaire internationale de l'Etat, le ministre rappelle que les écoles concernées doivent intégrer deux heures de luxembourgeois par semaine dans leur programme.

Un projet pilote destiné à renforcer l'enseignement du luxembourgeois verra par ailleurs le jour à la rentrée prochaine au lycée Michel Rodange. Une section A - luxembourgeois sera créée en 3e dans l'établissement. Les élèves de cette section pourront choisir, à côté de l'espagnol et de l'italien, le luxembourgeois en 4e langue. La langue luxembourgeoise sera également proposée comme option aux élèves des autres sections, à raison de trois heures par semaine. Les jeunes qui suivront ce cours pourront obtenir un certificat qui leur permettra de donner des cours de luxembourgeois à des adultes.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.