Le Luxembourg vise 20% d'agriculture bio en 2025

Pascal MITTELBERGER La nouvelle Politique agricole commune (Pac) européenne entrera en vigueur le 1er janvier prochain, pour cinq ans. Dans ce cadre, le plan stratégique luxembourgeois est validé: les objectifs et financements sont connus.

Le Luxembourg est l'un des rares pays européens où la population rurale augmente, de 11,2% entre 2015 et 2020. «La campagne luxembourgeoise est attrayante en raison de sa petite taille (qui facilite la proximité entre les centres économiques), de sa diversité paysagère et de sa bonne connexion à large bande», note un document de la Commission européenne présentant le plan stratégique de la Politique agricole commune (Pac) du Luxembourg pour la période 2023-2027.

Cette nouvelle Pac doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain, et les agriculteurs du Grand-Duché vont donc continuer à bénéficier d'un paquet d'aides, car le secteur a toujours besoin d'être soutenu. Un exemple, d'ordre financier, pour illustrer cette nécessité: «Au Luxembourg, le revenu agricole représente environ un tiers du salaire moyen dans l’ensemble de l’économie», indique le même document.

D'autres chiffres permettent de cerner l'agriculture luxembourgeoise en 2022: «le secteur primaire ne représente que 0,2% de l’économie du pays (valeur ajoutée brute totale) et emploie 0,8% de la population totale, les zones agricoles occupent plus de la moitié du territoire national», 53% précisément. Il y a 1.970 exploitations dans le pays, dont 114 sont estampillées «bio». Soit 6% de la surface agricole.

Des subventions pour réduire la part des pesticides

La nouvelle Pac étant «conçue pour façonner la transition vers un secteur agricole européen durable, résilient et moderne», un des principaux objectifs du plan stratégique luxembourgeois est de porter la superficie consacrée à l’agriculture biologique à 20% d’ici à 2025, et à réduire l’utilisation des pesticides de 50% d’ici à 2030.

Ainsi, «le Luxembourg accordera des subventions aux agriculteurs qui souhaitent abandonner l’utilisation de pesticides sur leur exploitation. [Ils] recevront entre 70 et 1.000 euros par hectare en fonction des substances actives et du type de culture.»

Favoriser l'installation de jeunes agriculteurs

Deux autres grands objectifs sont, donc, la garantie de revenus plus équitables, via un soutien direct aux agriculteurs - notamment dans les secteurs de la production de viande bovine et de fruits et légumes -, et le renouvellement des exploitants, en apportant une aide financière à l'installation de jeunes agriculteurs.

Ce plan stratégique national pour la Pac 2023-2027 a été déposé par le ministère de l'Agriculture en début d’année 2022. A la suite de négociations, une nouvelle version a été présentée le 30 août, approuvée par la Commission européenne ce mardi 13 septembre.

«Le plan respecte les spécificités luxembourgeoises»

Pour le ministre Claude Haagen (LSAP), ce plan est un «compromis équilibré permettant de respecter les objectifs environnementaux tout en assurant la modernisation des exploitations agricoles. Le plan respecte les spécificités luxembourgeoises et permet d’assurer la pérennité d’un secteur agricole largement porté par les entreprises de type familial, de moyenne ou petite taille, et offre une série d’outils qui permettent au secteur agricole de s’adapter aux nouveaux défis.»

Côté financements, l'enveloppe des «paiements directs» s'élève à 164 millions d'euros, celle des aides au «développement rural» à 301 millions d'euros. «Plus de la moitié des dépenses sont prévues pour réaliser des objectifs environnementaux», fait savoir le ministère de l'Agriculture dans un communiqué. A ces sommes s'ajoutent encore 336 millions d'euros de mesures nationales complémentaires.

