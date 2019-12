Pour la deuxième fois en cinq mois, un tremblement de terre a été enregistré mardi après-midi au Grand-Duché. S'il n'a pas été ressenti, le phénomène apparaît d'ores et déjà comme exceptionnel, selon le centre européen de géodynamique et de séismologie, basé à Walferdange. Puisque le pays ne se situe pas dans une zone à risque.

Le Luxembourg victime d'un séisme «très rare»

La Terre a légèrement tremblé sous nos pieds mardi à 15 heures 56 minutes et 11 secondes et l'épicentre «se trouve bien proche d'Alzingen», atteste Adrien Oth, chercheur au Centre européen de géodynamique et de séismologie (ECGS).

Il confirme ainsi les informations publiées mardi par le réseau national de surveillance sismique de l'université de Strasbourg. Selon les relevés luxembourgeois, effectués par un sismogramme installé dans un laboratoire souterrain, caché à 80 mètres sous terre, le phénomène a atteint une magnitude 1,9 sur l'échelle de Richter.

2 A la station sismique dans le laboratoire souterrain de Walferdange, les enregistrements sont faits dans trois directions: vertical, est-ouest (E) et nord-sud (N). Photo: ECGS

C'est la deuxième fois, en un peu plus de cinq mois, qu'un séisme naturel, a été enregistré cette année au Luxembourg. Le 6 juillet 2019, des secousses de magnitude 2,1 avaient été prises en compte à Remerschen. «Il n'y a pas de quoi s'inquiéter», précise d'emblée le Dr Oth mais souligne que «si on commençait à voir ce type d'événement plus souvent, il faudrait reprendre scruter cela dans le détail».



Fait est que les secousses mesurées à «neuf ou dix kilomètres sous terre» près d'Alzingen sont considérées comme un «micro-séisme qui n'a même pas été ressenti» mais que c'est tout de même un événement sismique. Autrement dit...



Localisation du séisme déterminé par «recherche sur grille» pour trouver l'endroit le plus probable de l'épicentre proche d'Alzingen. Photo: ECGS





Du point de vu luxembourgeois, cela reste «un événement rare» car au Grand-Duché «nous sommes dans une région faiblement active». Le sismologue explique que c'est lié à la situation géographique du pays. Il se trouve à l'intérieur d'une plaque tectonique, la plaque euro-asiatique, loin des bordures de plaques.

Et jusqu'ici «nous n'avons pas de grandes failles connues qui pourraient générer beaucoup de séismes». Contrairement au Japon ou à la Californie par exemple où les secousses, plus ou moins importantes, sont légion.

Mais il arrive que se produisent «de petits séismes sur des structures de faille qui ne sont pas nécessairement bien connues», explique prudemment le Dr Adrien Oth. Le micro-séisme d'Alzingen montre simplement que sous terre, «il y a une faille et que sur cette faille il y a eu un petit mouvement». Vu la magnitude, ce mouvement est de l'ordre du centimètre. Un tremblement de terre de forte magnitude a généralement pour origine une fracture qui se mesure en mètres.