Si à ce jour 16.000 examens ont déjà été réalisés, le ministère de la Santé souhaite organiser des tests à plus grande échelle encore. Dans une circulaire adressée aux médecins, le gouvernement vise notamment les personnes qui ne présentent que des symptômes légers de la maladie.

Le Luxembourg veut étendre le dépistage

Si à ce jour 16.000 examens ont déjà été réalisés, le ministère de la Santé souhaite organiser des tests à plus grande échelle encore. Dans une circulaire adressée aux médecins, le gouvernement vise notamment les personnes qui ne présentent que des symptômes légers de la maladie.

(JFC, avec Sophie Hermes) - Avec plus de 16.000 examens de dépistage du coronavirus déjà effectués depuis le début de la crise sanitaire, le Luxembourg se revendique comme le pays qui teste le plus au monde. Mais le ministère de la Santé souhaite dorénavant les élargir aux personnes qui ne présentent que des symptômes légers à la maladie, ainsi qu'au personnel soignant qui a eu des contacts non protégés avec des personnes infectées. C'est en tout cas le conseil délivré par le gouvernement dans une circulaire adressée aux médecins de tout le pays.

Faites-vous tester à Junglinster, Marnach et Bascharage Trois «drive-in» sont entrés en service au Luxembourg mercredi. Les résidents en possession d'une prescription médicale peuvent y subir un test de dépistage au coronavirus. 800 personnes s'y sont soumises sur la seule journée de mercredi

Selon ce principe, les médecins doivent désormais prescrire un test aux patients qui présentent des symptômes dits «suggestifs», c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement graves mais qui pourraient indiquer la présence du covid-19. En outre, le personnel soignant qui a été en contact étroit - à moins de deux mètres de distance et ce, pendant plus de 15 minutes - sans matériel de protection adéquat avec une personne infectée devra être testé dans les quatre à cinq jours suivant ce contact.

Pour des raisons de sécurité, les soignants potentiellement infectés devront systématiquement porter des masques de protection après un contact non protégé. Si les infirmières présentent des symptômes, elles devront s'absenter du travail et se soumettre à des tests également. Enfin, les personnes qui sont décédées dans des hôpitaux ou des maisons de retraite, et dont le tableau clinique est compatible avec le covid-19, seront également soumises à des tests post mortem pour détecter une éventuelle infection.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.