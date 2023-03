Pour le moment, les soldats luxembourgeois sur place sont au nombre de six et opèrent une unité de transport.

Défense

Le Luxembourg va renforcer sa présence militaire en Lituanie

Simon MARTIN Pour le moment, les soldats luxembourgeois sur place sont au nombre de six et opèrent une unité de transport.

Voilà un moment que des militaires luxembourgeois sont stationnés en Lituanie afin de sécuriser la zone frontalière des trois pays baltes de l'UE, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie. Cette mission se nomme l'enhanced forward presence (EFP) de l'OTAN. L'EFP a été mise en place en 2016 suite à l'invasion de la Crimée par Poutine, afin de protéger et d'assurer la sécurité des États du centre et du nord de l'UE sur son flanc oriental.

Aujourd'hui, plus que jamais, cette mission agit en tant que moyen de dissuasion envers la Russie. Pour le moment, les soldats luxembourgeois sur place sont au nombre de six et opèrent une unité de transport. Néanmoins, le ministre de la Défense François Bausch (déi gréng) a annoncé à la Chambre ce jeudi un renforcement de la présence militaire luxembourgeoise. Ainsi, le nouveau plan prévoit une augmentation temporaire des effectifs à huit membres pour le second semestre 2023.

Les Luxembourgeois devront donc, à cette occasion, mettre à disposition un Chef de peloton pour l'équipe de transport. «L'effectif doit ensuite redescendre à six membres, tout en restant flexible et pouvant être amené à dix membres», annonce d'ores et déjà la Chambre des députés. Notons que les commissions de la Défense et des Affaires étrangères ont donné leur accord pour ce nouveau budget.

36 soldats actuellement à l'étranger

En tout, il y a actuellement 36 personnels luxembourgeois à l'étranger. «36 autres sont en préparation et 36 de plus sont au repos», précise la Chambre. La participation à la mission «enhanced Vigilance Activities» (eVA) en Roumanie se poursuit. Pour rappel, il s'agit du déploiement à l'étranger le plus conséquent pour l'Armée luxembourgeoise. 27 personnels luxembourgeois sont actifs dans le cadre de cette mission de dissuasion.

Selon le site du ministère de la Défense français, la mission Enhanced Vigilance Activities couvre les territoires polonais, bulgares et roumains. Là, les bataillons concernés contribuent aux missions de défense aérienne du flanc oriental de l'alliance atlantique. Ces opérations aériennes de longue durée sont placées sous le contrôle opérationnel de l'OTAN, en coopération avec les différents alliés. Le rôle des Luxembourgeois sera notamment d'effectuer des missions de reconnaissance.

Enfin, ce jeudi, la participation du Luxembourg à la «Very High Joint Readiness Task Force» (VJTF) de l'OTAN a également été abordée. 40 personnels luxembourgeois y sont assignés. Ceux-ci ne sont pas déployés à l'étranger mais se tiennent «en alerte». Selon le règlement grand-ducal qui encadre la mission, l'Armée luxembourgeoise participe à cette mission «avec un détachement de drones renforcé d'éléments de protection et d'éléments de soutien médical, logistique, administratif et opérationnel.»

La participation à la mission au Mali se termine quant à elle, comme cela était prévu. Deux personnels luxembourgeois étaient impliqués dans cette opération. Ils étaient chargés de la maintenance de liens satellitaires. «Les options de redéploiement de ces spécialistes sont en cours d'étude», précise la Chambre.

