Le Luxembourg va marcher pour le climat ce samedi 13 octobre

Plusieurs manifestations sont prévues ce samedi 13 octobre un peu partout en Europe pour sensibiliser au réchauffement climatique, un sujet qui prend une ampleur considérable dans les sociétés ces derniers-mois. L'une d'entre elles se déroulera au Luxembourg.

Sophie WIESSLER Plusieurs manifestations sont prévues ce samedi 13 octobre un peu partout en Europe pour sensibiliser au réchauffement climatique, un sujet qui prend une ampleur considérable dans les sociétés ces derniers-mois. L'une d'entre elles se déroulera au Luxembourg.

En septembre dernier déjà, plusieurs mobilisations de ce type avaient eu lieu à Paris, Bruxelles ou encore d'autres dizaines de villes; mais pas au Luxembourg. «C'est vraiment dommage parce que c'est un problème urgent et il faut agir maintenant, créer une mobilisation de masse pour le climat», souligne avec conviction Brice Montagne, l'un des organisateurs de cette manifestation.



Ce samedi, la manifestation aura donc lieu place Clairefontaine, en centre-ville, à partir de 14 heures. Une organisation "par le bas", menée par la population locale pour amener les décideurs, notamment politiques, à prendre l'ampleur du problème à bras-le-corps.

Le choix de la date n'est également pas anodin pour le Luxembourg: les élections législatives auront lieu le lendemain, le dimanche 14 octobre. «Cela donne tout son sens à cette marche: l'écologie n'a eu que très peu de places dans la campagne et il faut que ce weekend, l'agenda politique soit concentré sur ce sujet», explique Brice Montagne.

«Nous n'avons aucune raison de nous auto-congratuler»

Pour lui, malgré la présence des Verts au gouvernement, le pays n'a pas suffisamment investi pour préserver le climat. «Nous n'avons aucune raison de nous auto-congratuler; ce que nous faisons n'est pas suffisant. Nous ne tenons même pas nos engagements fixés à la COP21!», s'insurge-t-il.

Il faut «prendre des décisions plus radicales», y compris du côté des activistes qui œuvrent à la sauvegarde du climat. «Avec nos mobilisations, on gagne des batailles mais là encore ce n'est pas suffisant: nous devons, nous aussi, être plus radicaux», martèle Brice Montagne.

Samedi, chacun pourra venir prendre la parole pour s'exprimer sur ce sujet. «Nous allons replacer la démocratie là où elle doit être, c'est-à-dire dans l'espace public».

En parallèle à cette manifestation, une action citoyenne a également été mise en place sur Internet: "il est encore temps" est un site qui permet à chacun et chacune de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique à son échelle.

«Une autre manière de se faire entendre commence à voir le jour, notamment à travers ce site internet. Il est possible que des grèves pour le climat voient le jour très prochainement: c'est un concept qui pourra nous aider à faire bouger les choses», détaille Brice Montagne.

Billet: vers une prise de conscience globale? Ces mouvements et manifestations émergent seulement quelques heures après la publication du rapport des experts climat de l'ONU (Giec), qui lance un appel pour engager des transformations «rapides» et «sans précédent» pour limiter le réchauffement climatique. Depuis plusieurs semaines, l'écologie devient d'ailleurs une préoccupation première des populations européennes, notamment en France, suite à la démission surprise du ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, qui avait entraîné de nombreuses manifestations dans tout le pays le 8 septembre dernier. Une "piqûre de rappel" qui, espérons, entraînera davantage d'actions concrètes. Car, poser le bilan et tirer la sonnette d'alarme, c'est bien, se mobiliser et faire bouger les choses, c'est mieux.

