Cette contribution volontaire de la direction de la Défense luxembourgeoise au centre s'élève à 1,5 million d'euros et constitue un soutien financier affecté à l'achat d'images.

Domaine spatial

Le Luxembourg va financer un centre satellitaire espagnol

Le Luxembourg continue d'investir dans le domaine spatial. Pas plus tard qu'au début du mois d'août, le projet «Space Campus» était ainsi présenté. Pour rappel, celui-ci doit devenir le futur centre de gravité de l'écosystème spatial luxembourgeois, en rassemblant sur deux sites acteurs de la recherche et entreprises de haute technologie.

Toujours dans cet objectif de devenir pionnier dans le domaine de l'économie spatiale, le ministre de la Défense François Bausch (déi Gréng) a visité, ce mercredi, le centre satellitaire de l'Union européenne (SatCen) à Torrejón de Ardoz, en Espagne, afin de faire le point sur les réalisations du SatCen, sa coopération avec le Luxembourg et de signer un arrangement administratif pour financer une partie des activités du centre.

Un centre essentiel pour l'Europe

Via un communiqué, on apprend donc que cette contribution volontaire de la direction de la Défense luxembourgeoise au centre s'élève à 1,5 million d'euros et constitue un soutien financier affecté à l'achat d'images. Concrètement, le SatCen est un centre opérationnel qui assure la sécurité depuis l'espace, en analysant et en exploitant l'imagerie satellitaire et en produisant des services d'information géospatiale, ainsi que la sécurité dans l'espace, en fournissant des alertes, par exemple concernant des collisions potentielles dans l'espace.

Le SatCen est donc un élément essentiel de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE, notamment de la politique de sécurité et de défense commune. En 2022, les activités du centre se sont largement intensifiées en raison d'une forte demande de ses produits et services par ses principaux utilisateurs. Cette augmentation significative a eu des conséquences importantes sur l'activité opérationnelle du centre et sur sa planification budgétaire.

En effet, afin de poursuivre ses activités et d'acheter des images au même rythme que durant le premier semestre 2022, des fonds supplémentaires sont nécessaires. La direction de la Défense du Luxembourg s'est donc portée volontaire pour financer les activités du SatCen. «Le centre satellitaire de l'UE fournit des services essentiels à la défense et à la sécurité européennes, ce dont j'ai eu l'occasion d'être le témoin direct aujourd'hui. Le suivi des inondations de l'année dernière, de l'impact de la canicule de cet été, des incendies de forêt mais surtout le suivi des activités militaires ou de la migration irrégulière témoignent de l'importance d'une imagerie satellitaire de qualité», a commenté François Bausch, en marge de la visite.

Rappelons qu'en 2023, le Luxembourg lancera son propre satellite d'observation de la Terre, LUXEOSys, dont les images seront d'ailleurs fournies gratuitement à SatCen.

