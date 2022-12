En contrepartie de ces «transferts statistiques» d'énergie verte, les sommes payées par le Luxembourg serviront à financer des projets renouvelables au Danemark.

«Transferts statistiques»

Le Luxembourg va acheter de l'énergie verte au Danemark

Pascal MITTELBERGER En contrepartie de ces «transferts statistiques» d'énergie verte, les sommes payées par le Luxembourg serviront à financer des projets renouvelables au Danemark.

La production d'électricité renouvelable a couvert 15,2% de la consommation nationale du Luxembourg en 2021, selon les données de l'institut luxembourgeois de régulation (ILR). Un taux en constante progression ces dernières années, du fait, par exemple, du développement des centrales solaires.



Ces efforts sont louables, mais restent insuffisants pour atteindre les objectifs prévus par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen. La petite taille du pays, mais aussi sa situation enclavée, sont un sérieux frein pour le Luxembourg, qui ambitionne 25% d'énergies vertes dans son bouquet énergétique d'ici 2030, et une neutralité climatique d'ici 2050 . Néanmoins, cette directive européenne prévoit la possibilité de transferts statistiques d'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Un certain pourcentage d'énergie verte contre des euros

Et c'est ce que compte faire le Grand-Duché avec le Danemark. Un accord de coopération a été conclu entre les deux pays. Concrètement, le Luxembourg va acheter de l'énergie verte au Danemark, qui dépasse ses objectifs. Mais il ne s'agit pas d'énergie «physique», qui viendra alimenter le réseau national depuis la Scandinavie.

Plutôt d'un «mécanisme qui permet de transférer certains volumes d'énergie renouvelable d'un pays à l'autre pour les besoins des objectifs EnR nationaux. Le mécanisme ne prévoit pas le transfert physique de l'énergie, uniquement le transfert de données statistiques», précise le ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire.

Financement d'un projet d'îles énergétiques

Le Luxembourg va donc payer au Danemark entre 33,12 à 66,24 millions d’euros, selon les besoins annuels du Grand-Duché. En contrepartie, ces sommes serviront à financer de nouveaux projets d'énergies renouvelables au Danemark. «Par exemple le financement des îles énergétiques prévues en mer du Nord, mais aussi d'autres projets d'énergie renouvelable comme le développement d'éoliennes en mer ou encore l'hydrogène vert», indique encore le ministère.

Le souhait du Luxembourg de participer à ce projet d'îles énergétiques est connu depuis un an et demi. En juin 2021, Claude Turmes et son homogue danois Dan Jørgensen avaient signé un memorandum of understanding «concernant la coopération dans le domaine des énergies renouvelables. Depuis lors, des discussions régulières ont été menées afin de pouvoir concrétiser la collaboration envisagée entre les deux pays ». Et il en résulte donc cet accord de coopération.

