Le Luxembourg tout en émoji

Patrick JACQUEMOT Les géographes vont devoir revoir leurs cartes du Grand-Duché. Toutes sont devenues ringardes depuis qu'un internaute a publié sa version en n'utilisant que les pictogrammes habituellement réservés aux messages électroniques.

Voilà un habitué des réseaux sociaux qui ne s'est pas ennuyé ces dernières semaines. Sa mission: recréer la cartographie du Luxembourg en n'employant que des émoji. Pari tenu: avec une centaine de petits dessins, il (ou elle, son identité n'étant pour l'heure pas connue) a réussi à représenter tout le pays, de Clervaux à Remich, de Redange à Echternach.

Et le bougre ne s'est pas contenté de multiplier les pictogrammes pour simplement définir les contours des frontières du Grand-Duché. Il (ou elle) a pris un malin plaisir à illustrer chaque ville, canton, zone d'activité d'une image en parfaite adéquation.

Une myriade d'indices

Résultat, se plonger dans cette nouvelle géographie 2.0 relève du jeu. Belval et son université, Diekirch et ses brasseries, les forêts du Nord, la capitale et ses banques, les gardes du palais grand-ducal, le vignoble des côtes de Moselle: rien ne manque. Pas même l'aéroport du Findel ou l'exposition photo de Clervaux, l'industrie du côté des Terres rouges, les machines à sous de Mondorf-les-Bains: tout y est.

Alors, un conseil: perdez-vous donc dans cette myriade d'indices pour vous souvenir de ce qui fait aujourd'hui la spécificité du territoire. Et même des environs, car l'illustrateur malin a même glissé à la marge deux émoji clin d'œil -un sofa et un drapeau suédois- pour évoquer le magasin Ikea de Sterpenich.