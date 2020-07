Conformément à un accord entre les deux pays, le Grand-Duché doit verser une compensation fiscale à son voisin belge qui pourrait s'élever à quelque 91,1 millions d'euros cette année. Mais si le versement est habituellement fait au plus tard à la fin du mois de mars, celui-ci n'a pour l'heure pas encore été effectué.

Le Luxembourg tarde à indemniser la Belgique

La Belgique attend toujours son chèque du Luxembourg. Un montant correspond à une partie de la richesse générée par les non-résidents pour une plus juste répartition des recettes douanières et qui s'élèverait cette année à plus de 91,1 millions d'euros selon les estimations des autorités belges. Mais si cette compensation financière est habituellement versée avant la fin du premier trimestre, elle n'a, pour l'heure, pas encore été reversée.

Un retard de près de quatre mois après la date butoir qui ne manque pas d'étonner la Belgique. Voire de l'inquiéter, n'y voyant pas d'explication. Interrogé par nos confrères de Paperjam, le ministère luxembourgeois des Finances confirme qu'aucun virement n'a été effectué pour l'heure. «Il faut un accord définitif entre les deux pays», justifie un porte-parole. «Il y a toujours des discussions préalables, des ajustements, des points à affiner…».

Si ces discussions avaient commencé, elles ont été interrompues par la crise sanitaire. Et à ce jour, «aucune nouvelle entrevue n’est prévue dans les agendas». En effet, le dossier n'est pas jugé prioritaire par le ministère qui précise toutefois que la situation pourrait se débloquer «dans les semaines ou les mois à venir».

Pour rappel, cette somme correspond à une rétrocession accordée dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Cet accord vise à compenser les pertes de recettes pour la Belgique, causées par des taux et accises plus bas au Grand-Duché. Autrement dit, à réajuster le manque à gagner engendré par les frontaliers belges qui se fournissent en tabac, carburant et alcool au Luxembourg, attirés par les prix plus attractifs.



Cet accord est toutefois exclusif entre la Belgique et le Luxembourg. Et qui ne manque pas de faire des jaloux. En début d'année, le maire de Metz réclamait ainsi une compensation financière de quelque 200 millions d'euros de la part du Luxembourg.

